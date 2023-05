Zagrożenie radiacyjne jest prawdziwe? Żaryn ostrzega

Informacje o zagrożeniu radiacyjnym w Polsce to kłamstwo mające wywołać niepokój - napisał pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. Wiarygodne informacje są na stronie Państwowej Agencji Atomistyki - zaznaczył.

Wciąż obserwowane są próby infekowania opinii publicznej nieprawdziwymi informacjami o rzekomym zagrożeniu radiacyjnym w Polsce. To kłamstwo mające wywołać niepokój. Wiarygodne informacje na stronie Państwowej Agencji Atomistyki!- napisał w środę na Twitterze sekretarz stanu w kancelarii premiera.

PPA komunikacie na stronie internetowej poinformowała w środę, że sytuacja radiacyjna w kraju jest w normie. Wydała go „w związku z coraz liczniej powielanymi w mediach nieprawdziwymi informacjami na temat zagrożenia radiacyjnego w Polsce”.

Mamy dostęp do międzynarodowego systemu wczesnego powiadamiania o zdarzeniach radiacyjnych (USIE). Nie otrzymaliśmy żadnego powiadomienia o jakimkolwiek zdarzeniu radiacyjnym” - zapewniła PAA w komunikacie.

Agencja wyjaśniła, że w ostatnich dniach na wykresach z wynikami pomiarów promieniowania jonizującego nie tylko w Polsce, ale i w Europie „mogliśmy obserwować, tzw. +piki+, czyli wzrosty wartości odnotowywanych przez stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych”.

To standardowa sytuacja i w żaden sposób nie zagrażająca zdrowiu czy życiu ludzi oraz środowisku. Regularne podwyższenia mocy dawki są zjawiskiem naturalnym i występują np. w przypadku opadów atmosferycznych. Przez kontynent, w tym przez Polskę przechodzi front atmosferyczny, który przynosi niekiedy znaczne opady deszczu. To one właśnie powodują +skoki+ na wykresach” - napisała PAA.