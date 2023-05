Efekt szczytu G-7 ? Przydacz mówi o Polsce

Efekty szczytu G-7 Polska przyjmuje z dużym zadowoleniem. Cieszy nas deklaracja strony amerykańskiej. Nasz kraj przekazał już bardzo dużo sprzętu na Ukrainę, teraz czas na naszych zachodnich sojuszników - powiedział we wtorek prezydencki minister Marcin Przydacz.

We wtorek prezydent Andrzej Duda udaje się z dwudniową wizytą do Londynu, gdzie weźmie udział w konferencji ws. obronności.

Na briefingu przed wylotem Przydacz zapytany, jak prezydent podchodzi do ustaleń, które zapadły w Hiroszimie na szczycie G-7, powiedział, że „efekty szczytu G-7 Polska przyjmuje z dużym zadowoleniem”. Zaznaczył, że Polska „od wielu miesięcy zachęcała zachodnich sojuszników, aby rozpocząć szkolenia ukraińskich pilotów na maszynach F-16.

Aby móc w przyszłość mieć otwartą drogę do decyzji dotyczących przekazywania sprzętu najbardziej zaawansowanego technologicznie, najpierw trzeba mieć ludzi, którzy są w stanie go obsługiwać a one nie trwają dni czy tygodnie, ale często miesiące - dodał szef BPM.