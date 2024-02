Tauron od 7 marca z nowym zarządem

Rada nadzorcza Taurona wybrała Grzegorza Lota na prezesa spółki - poinformował w czwartek Tauron. Wyboru dokonano w drodze konkursu. Rada wybrała również trzech członków zarządu spółki.

Wiceprezesem ds. handlu został Piotr Gołębiowski, wiceprezesem ds. zarządzania majątkiem i rozwoju - Michał Orłowski, a wiceprezesem ds. finansów - Krzysztof Surma.

Nowi członkowie zarządu wraz z prezesem obejmą stanowiska 7 marca - poinformował Tauron w komunikacie.

Spółka zaznaczyła, że otrzymała też informację o złożeniu z dniem 6 marca przez Grzegorza Lota funkcji wiceprezesa spółki Polenergia Sprzedaż.

O nowym prezesie

Grzegorz Lot jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na kierunku mechanika i budowa maszyn ze specjalizacją procesy innowacyjne i zarządzanie w energetyce. Ukończył Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, International Managerial and Marketing Studies na Uniwersytecie Technicznym w Brnie, Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i studia Master of Business Administration na The Brennan School of Business of Dominican University, River Forest Illinois w USA - czytamy w biogramie zamieszczonym na stronie internetowej spółki.

Od ponad 27 lat związany jest z sektorem energetycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu efektywnych strategii sprzedażowych i marketingowych oraz zarządzaniu zmianą, jest ekspertem m.in. w zakresie projektowania i wdrażania nowych produktów i usług, kampanii marketingowych, kanałów kontaktu oraz narzędzi i systemów informatycznych. Prowadził i wdrożył liczne projekty związane z poprawą efektywności procesów.

Od stycznia 2023 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. W latach 2020-2022 pełnił funkcje wiceprezesa zarządu Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. oraz równocześnie członka zarządu Polenergia Sprzedaż sp. z o.o.

W latach 2012-2019 związany z Grupą TAURON, jako wiceprezes zarządu w TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. oraz dyrektor wykonawczy ds. klienta w TAURON Polska Energia S.A.

»» O biznesie Taurona czytaj więcej tutaj:

Stare liczniki energii do wymiany. Rewolucja na rynku

Tauron wyda na sieci elektroenergetyczne 3 mld zł

Tauron już ze środkami z KPO. W co je zainwestuje?

Odwołanie poprzedniego zarządu

Rada nadzorcza Tauronu 13 lutego br. odwołała prezesa Pawła Szczeszka i czterech wiceprezesów, oraz delegowała z rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności prezesa Karolinę Muchę-Kuś. Tego samego dnia rada ogłosiła konkurs na prezesa i trzech wiceprezesów energetycznej firmy. W konkursie wpłynęły 54 zgłoszenia, z czego siedem na prezesa zarządu, sześć zgłoszeń dotyczyło stanowiska wiceprezesa ds. finansów, osiem - stanowiska wiceprezesa ds. handlu oraz 33 - stanowiska wiceprezesa ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Tauron Polska Energia zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Od 2010 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. W strukturze akcjonariatu Tauronu Polska Energia Skarb Państwa ma 30,06 proc. głosów, KGHM Polska Miedź (spółka kontrolowana przez Skarb Państwa) 10,39 proc., Nationale Nederlanden 5,06 proc., a pozostali akcjonariusze 54,49 proc. głosów.

PAP, sek

»» O nowym prezesie PSE czytaj tutaj:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne z nowym prezesem