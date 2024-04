Pierwszy polski F-35 już w produkcji! ZOBACZ ZDJĘCIA

F-35 to samolot wielozadaniowy piątej generacji, będący obecnie najnowocześniejszą technologią lotniczą na globie. Trafi także do polskich sił zbrojnych!

Produkcja trwa!

Jak informuje producent maszyn, koncern Lockheed Martin:

Pierwszy odrzutowiec F-35 Lightning II wyprodukowany przez Lockheed Martin dla Polskich Sił Powietrznych stanął po raz pierwszy na własnych kołach z obciążeniem. Jest to znaczący kamień milowy w pracach nad myśliwcem, które sukcesywnie postępują na mierzącej ponad kilometr długości linii produkcyjnej w zakładzie montażowym w Fort Worth w Teksasie.

Pierwszy polski F-35, oznaczony AZ-01, jest podnoszony za pomocą suwnicy ze stanowiska elektronicznego montażu w fabryce w Fort Worth, gdzie jego główne komponenty zostały połączone, tworząc konstrukcję odrzutowca / autor: Lockheed Martin

Jak wskazuje producent już na początku kwietnia pierwszy F-35 Polskich Sił Powietrznych został podniesiony za pomocą suwnicy ze stanowiska elektronicznego montażu, gdzie przednia i tylna sekcja kadłuba zostały połączone z centralnym kadłubem skrzydła. Samolot przejdzie teraz do fazy montażu końcowego, podczas którego zostaną dodane powierzchnie sterowe, a także systemy końcowe oraz zostanie zamontowany silnik.

Polski program dotyczy zamówienia 32 odrzutowców F-35A. Pierwszy samolot, oznaczony AZ-01, trafi do Polskich Sił Powietrznych jeszcze w tym roku. Samolot będzie początkowo stacjonował w bazie Ebbing Air National Guard w stanie Arkansas, gdzie odbywać się będzie szkolenie polskich pilotów.

F35 / autor: Lockheed Martin

Wielkie dziedzictwo

Jak dodaje Lockheed Martin:

Opierając się na dziedzictwie myśliwców F-16, odrzutowce F-35 zapewnią Polskim Siłom Powietrznym możliwość wypełniania misji NATO, wzmacniania bezpieczeństwa regionalnego i ochrony kluczowych interesów Sojuszu. Będąc najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem w ramach 21st Century Security®, F-35 połączy zdolności i sprzęt w różnych domenach, aby zwiększyć świadomość sytuacyjną Polski i wspólnych sił sojuszniczych.

F35 w locie / autor: Lockheed Martin

Warto dodać, że F-35 nie tylko drastycznie wzmocni nasze lotnictwo, ale samoloty te są też zdolne do przenoszenia taktycznych głowic jądrowych, co oznacza, iż Polska dysponowałaby sprzętem odpowiednim do udziału naszego kraju w programie nuclear sharing.

F35 / autor: Lockheed Martin

