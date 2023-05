Niezniszczalne geny człowieka. Chiny ogłaszają sukces

Grupa naukowców z Chin ogłosiła udany eksperyment, w którym połączono geny niesporczaka z komórkami macierzystymi człowieka. Utworzony organizm wykazał niezniszczalne cechy niesporczaków, np. odporność na promieniowanie rentgenowskie - podaje portal komputerswiat.pl

Niesporczaki to mikroskopijne zwierzęta, bardzo odporne na ekstremalne warunki. Przetrwają skrajnie niskie temperatury (od minus 270 do plus 150 st. C), promieniowanie i próżnię kosmiczną.

Eksperyment chińskich naukowców

Chińscy naukowcy przeprowadzili udany eksperyment. Połączyli geny mikroskopijnego niesporczaka z ludzkimi komórkami macierzystymi. Za pomocą metody CRISPR/Cas-9, pozwalającej wprowadzić w określonych miejscach DNA dwuniciowe pęknięcia wykazali, że komórki są w stanie przetrwać śmiertelną dawkę promieniowania rentgenowskiego.

Choć eksperyment chińskich naukowców jest fascynujący, nie wszyscy badacze z Chin są przychylni tego typu rozwiązaniom. Jeden z nich anonimowo powiedział:

Inżynieria genetyczna ma jeden cel — modyfikowanie ludzkich genów. Najpierw będą nam mówić, że robią to w celach walki z chorobami, ale potem do gry wejdzie też rząd i może się okazać, że cała ta zabawa będzie miało bardzo nieszczęśliwe zakończenie

Pozostaje nam tylko czekać, jakie będą ostateczne wyniki tego eksperymentu.

Czytaj też: R. Telus apeluje do rolników i przypomina

Czytaj też: Upada niemiecki producent samochodów. Klienci bez zaliczek

komputerswiat, jb