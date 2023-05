Kryptowaluty. Regulatorzy w USA ostrzegają banki

Amerykańskie organy regulacyjne - Fed, Office of the Comptroller of the Currency i Federal Deposit Insurance Corp. - ostrzegają banki przed podwyższonym ryzykiem płynności w depozytach związanych z kryptowalutami.

Obawy, a wręcz trwoga pojawiła się w branży kryptograficznej spekulując, że amerykańskie organy regulacyjne mogą odciąć firmom kryptograficznym dostęp do systemu bankowego - byłby potencjalny śmiertelny cios, który ograniczyłby zdolność inwestorów do wymiany aktywów, takich jak bitcoiny na dolary.

Trio organów regulacyjnych, w tym Rezerwa Federalna, ostrzega banki, aby uważały na ryzyko płynności związane z kryptowalutami, co jest ostatnim krokiem urzędników amerykańskich w celu ograniczenia podatności gospodarki na burzliwy rynek. Fed, Office of the Comptroller of the Currency i Federal Deposit Insurance Corp. podały we wspólnym oświadczeniu, że banki powinny stosować skuteczne zarządzanie ryzykiem w przypadku depozytów powiązanych z podmiotami kryptograficznymi. Obejmują one solidne badanie due diligence i monitorowanie podmiotów kryptograficznych, które zakładają konta depozytowe, a także uwzględnianie potencjalnej zmienności tych depozytów w rutynowych testach warunków skrajnych.

Regulacyjna rozprawa z kryptowalutami - częściowo napędzana listopadowym upadkiem giełdy FTX - sprawiła, że niektóre banki przestraszyły się robienia interesów z tym sektorem. Najnowsze oświadczenie pojawia się po styczniowym ostrzeżeniu, w którym stwierdzili, że niektóre rodzaje działań związanych z kryptowalutami „z dużym prawdopodobieństwem będą niezgodne z bezpiecznymi i zdrowymi praktykami bankowymi”.

Wczoraj również swoje oświadczenie wydał Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wezwała w czwartek kraje członkowskie do nieprzyznawania aktywom kryptowalutowym „statusu oficjalnej waluty lub prawnego środka płatniczego.” Zalecenie jest częścią ram składających się z dziewięciu elementów w celu opracowania „kompleksowej, spójnej i skoordynowanej odpowiedzi politycznej” na wyzwania i problemy tego rynku.

Organ sugeruje również ustanowienie pewności prawnej, opracowanie wymogów nadzorczych dla wszystkich uczestników rynku kryptowalutowego i wzmocnienie globalnej współpracy w celu stworzenia alternatywnych rozwiązań w płatnościach transgranicznych i finansach.

Przyjmując ramy, decydenci mogą lepiej złagodzić ryzyko związane z aktywami kryptowalutowymi, a jednocześnie wykorzystać potencjalne korzyści płynące z innowacji technologicznych z nimi związanych - czytamy w oświadczeniu.

Bitcoin i spółka jednak na tę chwilę nie reagują w sposób zdecydowany. W tym tygodniu kurs BTC/USD spada o 3,5%, a ETH/USD o 2,9%, co nie jest ruchem ponadprzeciętnym być może, do czasu.

Daniel Kostecki, Analityk Rynków Finansowych CMC Markets Polska

ISBnews, jb