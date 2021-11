Największa polska giełda kryptowalut z nową nazwą

BitBay, jedna z największych giełd kryptowalut w Europie, zmienia nazwę na Zonda. Jednocześnie firma przedstawia plany rozwoju oraz ogłasza skład zarządu. Znajdują się w nim: nowy CEO (prezes) spółki Przemysław Kral, Poland Country Head i Chief Growth Officer Kamil Sikorski oraz CCO Dawid Sendecki

Od pierwszych dni działalności w Polsce, kiedy to z giełdy korzystało zaledwie 3 000 użytkowników, handlujących głównie Bitcoinem, platforma przeszła długą drogę. Dziś BitBay jest dobrze znaną marką dla europejskich inwestorów kryptowalutowych, z ponad milionem zarejestrowanych użytkowników, pakietem produktów i możliwością inwestowania w więcej niż 50 walut cyfrowych i tokenów. To największa giełda kryptowalut w Polsce i jedna z ważniejszych w regionie.

Jak wyjaśnia firma, osiem lat rozwoju oraz szybko rozszerzające się portfolio produktów, usług i walut cyfrowych doprowadziły firmę do kolejnego etapu w jej ewolucji. Nazwa Zonda, czyli w wolnym tłumaczeniu „wiatr zmian”, odzwierciedla procesy, jakie zachodzą w branży, a także nową strategię firmy. Skoncentrowana jest ona na regulacjach, edukacji i większej przystępności pod okiem nowego kierownictwa. Ambitne cele mają pomóc w zwiększeniu globalnego zasięgu firmy. Jednak marce BitBay z pewnością nie pomogła medialna burza, którą zapoczątkował Superwizjer TVN, ujawniając powiązania udziałowców ze światem zorganizowanej przestępczości i gliwicką grupą Pokida oraz próby przekupstwa dziennikarzy. W 2018 r. giełda BitBay trafiła na listę ostrzeżeń KNF za prowadzenie działalności finansowej bez zezwoleń.

Nowe rozdanie

Zonda zapowiada, że będzie ściślej współpracować z organami regulacyjnymi. Nowym prezesem zarządu został m.in. Przemysław Kral, dotychczasowy dyrektor departamentu prawnego giełdy, który odpowiadał m.in. za uzyskanie estońskiej licencji. Zonda chce również ściślej współpracować z KNF.

Upowszechnienie kryptowalut nie będzie możliwe, jeśli branża nie stanie się bardziej bezpieczna, regulowana i przejrzysta. Widać, że niepewność, niewiedza i brak zaufania to największe przeszkody dla upowszechnienia cyfrowych pieniędzy. W Zondzie chcemy, aby nasi Klienci czuli się komfortowo i mogli handlować, będąc pewni swoich inwestycji. Rozwijamy intuicyjne narzędzia, przystępne programy edukacyjne i współpracujemy z regulatorami, aby pomóc naszym klientom w bezpiecznym inwestowaniu - zapowiada Kamil Sikorski, dyrektor Zonda na Polskę.

Konieczność regulacji całego rynku kryptowalut to jedno z podstawowych przekonań Zondy. Wizja ta jest w dużej mierze kształtowana przez nowego CEO Przemysława Krala, który wcześniej pełnił funkcję Chief Legal Officer w BitBay i ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie prawa. To Kral doprowadził do uzyskania przez BitBay licencji estońskiego FIU i od tego czasu ściśle współpracuje z regulatorami na całym świecie.

Zonda (jeszcze jako BitBay) przeszła niedawno audyt finansowy, stając się pierwszą w Estonii w pełni licencjonowaną i regulowaną giełdą kryptowalut działającą w ramach nowych, surowych regulacji narzuconych przez estońską jednostkę analityki finansowej (FIU) jesienią 2020 roku.

Chcemy współpracować z regulatorami na wszystkich rynkach, na których będziemy obecni. Tylko poprzez wprowadzenie większej transparentności w świecie handlu kryptowalutami będziemy w stanie otworzyć go dla wszystkich – dodaje Kamil Sikorski.

Na przełomie II i III kwartału 2022 roku firma planuje uruchomić nową platformę handlową i aplikację mobilną. Głównym celem przyświecającym pracom jest opracowanie takiej platformy, w której proces wejścia i uczestnictwa w rynku walut cyfrowych będzie tak prosty, jak to tylko możliwe. Ambicją Zondy jest zdefiniowanie na nowo inwestycji kryptowalutowych dla nowej generacji inwestorów pragnących rozumieć, eksperymentować i korzystać z kryptowalut w codziennym życiu.

Kolejną nowością będzie uruchomienie Zonda Academy na początku przyszłego roku.

Uważamy, że nie powinno się handlować żadnym aktywem, zanim nie zdobędzie się niezbędnej wiedzy i nie zrozumie ryzyka. Nasza akademia ma na celu przekazanie klientom wiedzy niezbędnej do świadomego inwestowania. Będzie ona kształcić ludzi w zakresie interpretacji złożonych danych, psychologii inwestowania oraz tego, co leży u podstaw poszczególnych projektów – dodaje Kamil Sikorski.

Obecnie giełda posiada blisko ok. 1,1 mln zarejestrowanych użytkowników, z czego 600 tys. wykonało przynajmniej jedną transakcję w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Jej obroty sięgają 50 mln dolarów dziennie.

Zonda (ex-BitBay), z ponad 1 milionem użytkowników, jest jedną z największych giełd walut cyfrowych w Europie. Firma została założona w 2014 roku i jest regulowana przez estońską jednostkę analityki finansowej (FIU). Giełda, jak zapewnia, stosuje surową politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Firma zapewnia bezpieczeństwo i ochronę depozytów oraz transakcji w ramach platformy, stosując rygorystyczne procedury Anti-Money Laundering (AML) i Know Your Customer (KYC).

Użytkownicy giełdy Zonda mogą dokonywać transakcji w ponad 50 walutach cyfrowych oraz tokenach w parach z walutami tradycyjnymi (EUR, GBP i PLN), stablecoinami (USDT i USDC) oraz BTC i ETH. Zonda nieustannie rozwija i poszerza swoją działalność, co zaowocowało powstaniem takich produktów, jak Zonda FIAT Exchange oraz Zonda Pay.

