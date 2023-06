PWP: Niemcy są liderem pomocy Ukrainie?

Sytuacja na Ukrainie jest tematem numer jeden XIII Kongresu „Polska Wielki Projekt”. Gościem Maksymiliana Wysockiego był prof. Jacek Czaputowicz, byłym ministrem spraw zagranicznych.

W kontekście tego, co się dzieje, Polska jest w pułapce między tym, czego chcą liderzy Unii Europejskiej, czyli Niemcy i Francja i tym czego chciałaby Polska. Jakie wsparcie powinna otrzymać Ukraina od państw Unii Europejskiej i jak ta pomoc dzisiaj wygląda?

Moim zdaniem, te państwa ponoszą częściową odpowiedzialność za wybuch tej wojny. W przeszłości Rosja i Francja rozwijały relacje z Rosją, wspierając ją zarówno finansowo, jak i militarnie. Jednak dzisiaj obserwujemy zmianę w podejściu Niemiec: wyraźne wsparcie militarne dla Ukrainy, porozumienia finansowe. Widoczne są również poważne napięcia dyplomatyczne - zamknięcie czterech rosyjskich konsulatów w Niemczech - to bardzo poważny gest, który pokazuje też wiekie niezadowolenie Rosji z takiej zmiany polityki Niemiec. Niemcy zdecydowanie stawiają na Ukrainę.

Tu widzimy pozytywną zmianę, jeśli chodzi o główne państwa europejskie, czyli Francję i Niemcy i ich stosunek do Ukrainy.

Podczas dyskusji Polska Wielki Projekt można było zauważyć, że zdania są podzielone, tzn. że niemiecka pomoc jest tak naprawdę pozorowana wręcz symboliczna.

Polska nie posiada takich możliwości finansowych i technologicznych, aby wspierać Ukrainę w takim samym stopniu jak Niemcy i Francja. Niemniej jednak, dla Ukrainy są to ważne państwa. Warto zauważyć, że prezydent Zełenski podróżował francuskim samolotem na szczycie w Japonii, a prezydent Macron zorganizował spotkanie Wspólnoty Europejskiej bez udziału Rosji, wyraźnie wspierając Ukrainę.

Niemcy mają większy potencjał technologiczny, militarny, finansowy niż Polska nie powinniśmy być o to zazdrośni.

Te napięcia Rosji i Niemiec - jeśli chodzi o zamknięcia konsulatów - to nie mogą być pozorne rzeczy. One mają bardzo poważne konsekwencje dla utrzymania stosunków między Rosją a Niemcami, więc musimy to dostrzegać.