Japonia: Rosja odkupuje uzbrojenie sprzedane Indii i Birmie

Rosja odkupuje elementy uzbrojenia, zwłaszcza podzespoły wykorzystywane do budowy czołgów i pocisków rakietowych, które wcześniej sprzedała do Indii i Birmy; zmagająca się ze skutkami zachodnich sankcji Moskwa podejmuje te działania, ponieważ potrzebuje broni na wojnę z Ukrainą - ujawnił w poniedziałek japoński portal Nikkei Asia.

Kreml wykorzystuje dobre relacje z państwami, które od lat importują rosyjskie uzbrojenie, by sprowadzić do kraju komponenty niezbędne do remontowania wysłużonej broni stosowanej podczas wojny z Ukrainą - oznajmił serwis po przeanalizowaniu danych z amerykańskich i indyjskich źródeł, dotyczących odpraw celnych towarów wysyłanych do Rosji.

Przykładowo, fabryka czołgów Urałwagonzawod w Niżnym Tagile na Uralu zakupiła w grudniu 2022 roku od Birmy podzespoły własnej produkcji, które zostały wcześniej sprzedane birmańskiej armii. Były to głównie urządzenia optyczne, służące do mierzenia odległości do celu ostrzału. W minionych latach rosyjski przemysł zbrojeniowy, produkując takie podzespoły, bazował na zachodnich technologiach, lecz utracił taką możliwość na skutek sankcji, nałożonych na Moskwę przez Zachód po inwazji Kremla na Ukrainę w lutym 2022 roku - podkreślono na łamach Nikkei Asia.

Jak dodano, rosyjskie wojsko sprowadza z Indii komponenty, sprzedane temu krajowi jeszcze w 2013 roku. W tym przypadku mowa o podzespołach wykorzystywanych do budowy pocisków rakietowych, odkupionych przez Rosję w sierpniu i listopadzie 2022 roku. Urządzenia o wartości 150 tys. dolarów, umożliwiające rakietom poruszanie się w nocy i przy słabym oświetleniu, wyprodukowano w Konstruktorskim Biurze Budowy Maszyn w Kołomnie w obwodzie moskiewskim.

Według szacunków Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) Rosja jest trzecim największym eksporterem broni na świecie, a Indie - największym odbiorcą rosyjskiego uzbrojenia, odpowiadającym za zakup 35 proc. produktów sprzedanych przez rosyjską zbrojeniówkę na rynki zagraniczne w ciągu ostatniej dekady - przypomniał Nikkei Asia.

pap, jb