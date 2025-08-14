Informacje
Morze Bałtyckie / autor: Fratria
Morze Bałtyckie / autor: Fratria

Tam Polacy spędzą długi weekend. Rezerwacja noclegu graniczy z cudem

  • Opublikowano: 14 sierpnia 2025, 15:57

    Aktualizacja: 14 sierpnia 2025, 16:04

Sierpniowy długi weekend, trwający od 15 do 17 sierpnia, to dla wielu Polaków ostatnia prosta wakacji. Słońce wreszcie wróciło, więc czas pomyśleć, gdzie spędzić urlop. Efekt? Popularne kurorty pękają w szwach.

Pogoda sprzyja, a w popularnych miejscach robi się coraz ciaśniej. Szczególnie tłoczno zapowiada się nad Bałtykiem. Najgorzej – a jednocześnie najlepiej dla hotelarzy – jest na Półwyspie Helskim.

Hel, Jurata, Jastarnia? O trzydniowym noclegu można już zapomnieć. Pozostały jedynie pojedyncze noce, często w kwaterach położonych daleko od plaży.

Po słabym, deszczowym początku lata branża turystyczna odżyła, a sierpniowe słońce i zaplanowane imprezy robią swoje.

Hel i parada z okazji Święta Wojska Polskiego

Turystów w Helu przyciągnie wyjątkowe widowisko – morska parada z okazji Święta Wojska Polskiego.

W piątek 15 sierpnia około południa po Bałtyku przepłynie około 20 okrętów Marynarki Wojennej: fregaty, korwety, niszczyciele min, okręt podwodny i jednostki ratownicze.

Na niebie zobaczymy też śmigłowce i samoloty wojskowe. Pokaz będzie dobrze widoczny zarówno z cypla helskiego, jak i promenady przy plaży.

Dodatkowo w godz. 11–16 na bulwarach działać będzie strefa wojskowa, gdzie będzie można obejrzeć sprzęt, porozmawiać z żołnierzami, posłuchać orkiestry i zespołów wojskowych, a nawet spróbować grochówki.

