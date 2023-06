Zaoszczędź nawet 3 tys. zł. TAURON przypomina o terminie

Do końca tego miesiąca można złożyć oświadczenie uprawniające do podwyższonych limitów zużycia energii elektrycznej. Mogą z nich skorzystać osoby z niepełnosprawnościami, rolnicy i posiadacze Karty Dużej Rodziny. Klienci TAURONA złożyli już ponad 700 tysięcy oświadczeń, chcąc skorzystać z wyższych limitów dla energii elektrycznej i cen maksymalnych dla firm. W przypadku zużywania dużej ilości prądu, warto wybrać sposób rozliczania energii oparty o bieżącą konsumpcję energii elektrycznej. Więcej informacji można znaleźć pod adresem klient.tauron.pl

-Gospodarstwa domowe korzystają z taniej energii elektrycznej, dzięki Rządowej Tarczy Solidarnościowej. Dla ponad pięciu milionów naszych klientów oznacza to oszczędności na rachunkach rzędu około 2 tysięcy złotych. Jeszcze więcej, bo aż do 3 tys. zł zyskają gospodarstwa domowe, które po złożeniu oświadczenia otrzymały podwyższone limity. To reale wsparcie dla domowych budżetów milionów rodzin - mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Wszystkie gospodarstwa domowe, bez konieczności składania oświadczenia, korzystają z zamrożonych cen do limitu zużycia 2000 kWh. Klienci, którzy są uprawnieni do skorzystania z podwyższonych limitów tj. 2600 kWh lub 3000 kWh muszą złożyć specjalne oświadczenia i mają na to jeszcze czas do 30 czerwca.

Warto złożyć oświadczenie, bo gospodarstwo domowe, w którym mieszka osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, które zużyje do 2600 kWh zaoszczędzi średnio około 2,6 tys. zł, a gospodarstwa posiadające Kartę Dużej Rodziny i rolnicy zużywający do 3000 KWh zaoszczędzą średnio około 3 tys. złotych.

Łatwy kontakt

-Nasi klienci złożyli już ponad 700 tysięcy oświadczeń, chcąc skorzystać z wyższych limitów dla energii elektrycznej i cen maksymalnych dla firm. Zachęcamy wszystkich uprawnionych, aby nie czekali do ostatniej chwili i składali oświadczenia już teraz. Najszybciej można to zrobić poprzez aplikację mObywatel, mailowo na adres dom@tauron.pl lub korespondencyjnie - podkreśla Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Pomoc w załatwieniu swoich spraw można uzyskać poprzez kilka kanałów kontaktu m.in.: aplikację mobilną Mój TAURON, czat, aplikację Messenger na Facebooku, formularz kontaktowy na stronie internetowej. Najwygodniejszy dla siebie kanał kontaktu można wybrać na stronie klient.tauron.pl.

Najważniejsze informacje na temat rozwiązań zawartych w Tarczy są dostępne dla klientów TAURONA na stronach tauron.pl/zamrozenie-pradu oraz tauron.pl/ceny

Dopasowane rozliczenie

W przypadku zużywania dużej ilości energii warto wybrać dostosowany do swoich preferencji sposób rozliczania energii.

Zużycie energii elektrycznej można rozliczać u swojego dostawy na podstawie wystawionych przez niego szacunkowych prognoz lub w oparciu o bieżącą konsumpcję energii.

-Przy dużym zużyciu energii, jej oszczędzanie można rozpocząć od analizy domowych nawyków. Warto zastanowić się, co w domu zużywa najwięcej prądu i czy można ograniczyć to zużycie. Jeżeli gospodarstwu przysługuje dodatkowy limit na energię elektryczną należy złożyć oświadczenia do końca czerwca, a jeżeli chcemy na bieżąco kontrolować wysokość rachunków za prąd, można wybrać system rozliczania oparty o krótkookresowe odczyty licznika - przypomina Paweł Szczeszek.

W każdej chwili każdy klient może zawnioskować do swojego dostawcy energii elektrycznej o zmianę swojego rozliczenia z prognozowanego na rzeczywiste, czyli na system rozliczania oparty o realne, cykliczne odczyty licznika. Jeżeli rozliczenie następuje w cyklu 1- lub 2-miesięcznym na podstawie realnych odczytów można na bieżąco kontrolować zużycie w swoim gospodarstwie domowym. W przypadku zużywania dużej ilości energii warto wybrać dostosowany do swoich preferencji sposób rozliczania energii.