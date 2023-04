Domowa efektywność energetyczna. Nowy poradnik Taurona

Ponad 1,4 mln odsłon mają już strony internetowe TAURONA na temat oszczędności na rachunkach za prąd. Dla gospodarstw domowych zużywających dużo energii elektrycznej eksperci energetycznego lidera przygotowali miniporadnik o sposobach na oszczędzanie i wariantach rozliczania rachunków za prąd

Wspieramy gospodarstwa domowe w efektywnym gospodarowaniu energią elektryczną, tak, aby mogły w pełni wykorzystać korzyści Tarczy Solidarnościowej. Nasi klienci złożyli już ponad sześćset tysięcy oświadczeń, chcąc skorzystać z wyższych limitów dla energii elektrycznej i ograniczonych cen dla firm - mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Pomocne wskazówki dotyczące oszczędności dla gospodarstw domowych sukcesywnie publikujemy na stronie tauron.pl, w social mediach, a także na blogu lepiej.tauron.pl. W nowych publikacjach poradnikowych eksperci podkreślają rolę mikrooszczędności, których suma daje zauważalne zmniejszenie zużycia prądu, a to realna korzyść dla budżetu gospodarstwa domowego. Nawet o kilkanaście procent może spaść domowe zapotrzebowanie na energię elektryczną tylko dzięki zmianie nawyków jej użytkowania. W ramach domowego audytu warto też sprawdzić co w domu zużywa najwięcej energii i jak można ograniczyć to zużycie.

W przypadku zużywania dużej ilości energii warto również wybrać dostosowany do swoich preferencji sposób rozliczania energii.

Dopasuj metodę rozliczenia

Zużycie energii elektrycznej można rozliczać u swojego dostawy na podstawie wystawionych przez niego szacunkowych prognoz lub w oparciu o bieżącą konsumpcję energii.

Wystawiane na okres kilku lub kilkunastu kolejnych miesięcy prognozy mogą być wyliczone według tzw. cen zamrożonych. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego i zastosowaniu dla zużycia powyżej limitu z zamrożonymi stawkami wyższych cen, czyli tzw. określonych ustawowo cen maksymalnych, może okazać się, że na rachunku konsumenta powstanie niedopłata. Będzie ona tym wyższa, im więcej prądu klient zużyje powyżej przyznanego limitu.

Można uniknąć powstania niedopłat na przykład poprzez zawnioskowanie do swojego dostawcy energii elektrycznej o zwiększenie prognoz lub poprzez zmianę swojego rozliczenia z prognozowanego na rzeczywiste, czyli na system rozliczania oparty o realne, cykliczne odczyty licznika. Jeżeli rozliczenie następuje w cyklu 1- lub 2-miesięcznym na podstawie realnych odczytów można na bieżąco kontrolować zużycie w swoim gospodarstwie domowym.

Jeżeli zużycie w gospodarstwie domowym jest wysokie, warto skontaktować się ze swoim sprzedawcą prądu i poradzić się, jaka opcja będzie optymalna w konkretnym przypadku

Oświadczenie po wyższy limit

Eksperci przypominają, że klienci, którzy zużywają więcej energii elektrycznej i są uprawnieni do skorzystania z podwyższonych limitów zużycia do zamrożenia cen tj. 2600 kWh lub 3000 kWh muszą założyć specjalne oświadczenia i mają na to czas do 30 czerwca br.

W tej grupie znajdują się m.in. gospodarstwa domowe, w których zamieszkują osoby z niepełnosprawnością, klienci, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny i rolnicy. Najwygodniejszą dla klienta metodą złożenia oświadczenia jest Internet. Oświadczenie, które dotyczy zwiększenia limitu na energię elektryczną można złożyć również poprzez aplikację mObywatel.

Więcej na temat metod oszczędzania energii w nowym poradniku na lepiej.tauron.pl/sprawdz

