Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu - wynika z danych energetycznego lidera

W ramach nowej kampanii TAURON uruchomił kalkulator online, dzięki któremu każdy może porównać swoje zużycie prądu ze średnim zużyciem w swojej miejscowości i w innych regionach.

TAURON od lat wspiera dobre nawyki energetyczne w domach i miejscach pracy. Stosując te zasady można podreperować rodzinny budżet, ale też mądrze dopełnić korzyści wynikające z rządowej Tarczy Solidarnościowej. Dzięki temu mechanizmowi blisko 3 miliony naszych klientów zapłaci w tym roku za prąd wyłącznie po cenach zamrożonych, a około 2 miliony klientów skorzysta dodatkowo z ograniczonych cen po przekroczeniu przyznanych limitów – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Nowy kalkulator TAURONA znajduje się na stronie https://lepiej.tauron.pl/kalkulator/

Zapotrzebowanie energetyczne poszczególnych gospodarstw domowych różni się w wielu aspektach, ale jak podkreślają eksperci TAURONA najważniejsze pozostaje dążenie do efektywnego wykorzystywania energii elektrycznej z korzyścią dla domowego budżetu i środowiska naturalnego.

Płać mniej za prąd!

Nowy kalkulator online na blogu lepiej.tauron.pl/kalkulator to narzędzie uświadamiające w jakim stopniu gospodarstwo zużywa energię w porównaniu do innych i w zamyśle motywujące do oszczędności.

Już ponad 1,4 mln odsłon mają nasze strony internetowe na temat oszczędności na rachunkach za prąd. Oferujemy technologie produkcji prądu ze słońca i efektywniejszego ogrzewania, które generują długofalowe oszczędności dla domu, ale też jako marka odpowiedzialna społecznie zwracamy uwagę konsumentów na efektywne korzystanie z energii elektrycznej – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Porównanie domowego zużycia energii elektrycznej z gospodarstwami w okolicy może dodatkowo stymulować do bardziej świadomego i optymalnego korzystania z energii elektrycznej.

Zielony Zwrot w domu

Jeżeli zużycie prądu w gospodarstwie domowym jest wysokie, warto się również skontaktować ze swoim sprzedawcą prądu i dowiedzieć się, jaka metoda rozliczania będzie optymalna dla preferencji mieszkańców. Zużycie energii elektrycznej można rozliczać u swojego dostawy na podstawie wystawionych przez niego szacunkowych prognoz lub w oparciu o bieżącą konsumpcję energii.

W każdym momencie można zawnioskować do swojego dostawcy energii elektrycznej o zwiększenie prognoz lub poprzez zmianę swojego rozliczenia z prognozowanego na rzeczywiste, czyli na system rozliczania oparty o realne, cykliczne odczyty licznika.

Ważne oświadczenie

Eksperci TAURONA przypominają również, że klienci, którzy zużywają więcej energii elektrycznej i są uprawnieni do skorzystania z podwyższonych limitów zużycia do zamrożenia cen tj. 2600 kWh lub 3000 kWh, muszą założyć specjalne oświadczenia i mają na to czas do 30 czerwca br.

W tej grupie znajdują się m.in. gospodarstwa domowe, w których zamieszkują osoby z niepełnosprawnością, klienci, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny i rolnicy. Najwygodniejszą dla klienta metodą złożenia oświadczenia jest Internet i aplikacjamObywatel.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie tauron.pl.

Tauron/KG