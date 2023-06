W Polsce będą powstawać urządzenia do druku 3D z metalu

W Pruszkowie pod Warszawą uruchomiono pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej zakład produkujący urządzenia do druku 3D z metalu. Inwestorem jest IAMG, grupa o ukraińskich korzeniach, która jako jedyna w tej części Europy tworzy sprzęt do druku 3D w innowacyjnej technologii przyrostowej Laser Bed Powder Fusion.

„Szukaliśmy hubu, który pozwoli nam na jeszcze lepszą współpracę z klientami z Europy, a Polska wydawała się idealnym miejscem do tego. Oferowane przez nas rozwiązania to nie tylko innowacyjne systemy druku 3D z metalu wraz z urządzeniami pomocniczymi, ale kompleksowa platforma do produkcji przyrostowej. Począwszy od wsparcia w zakresie inżynierii i odciążania, aż po drukowanie z metalu i tworzyw sztucznych z obróbką końcową. Pozwala nam to kontrolować i weryfikować wszystkie etapy procesu produkcyjnego oraz zapewniać pełne wsparcie klienta przez naszych ekspertów i inżynierów z siedzibą w Polsce” - mówi Bogdan Dovgyy, prezes grupy.

Technologia selektywnego topienia laserowego pozwala na tworzenie obiektów 3D poprzez nakładanie proszku z różnych stopów metali, warstwa po warstwie, i miejscowe topienie wybranych obszarów każdej warstwy wiązką lasera o dużej mocy promieniowania ciągłego. Umożliwia to produkcję bardzo złożonych, geometrycznych obiektów z ogromną precyzją i powtarzalnością, przy jednoczesnym minimalizowaniu odpadów poprzez ich ponowne użycie w postaci proszku.

Wytwarzanie przyrostowe (additive manufactoring), do którego zalicza się druk 3D z metalu, to dynamicznie rozwijający się sektor rynku. Dane SmartTech Analysis pokazują, że w 2022 branża zanotowała wzrost 23 proc. r/r, osiągając wartość 13,5 mld dolarów. Prognozy wskazują, że do 2025 roku będzie to prawie dwa razy więcej.

Tworzone w ten sposób rozwiązania znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle lotniczym, kosmicznym, automotive, energetyce, medycynie.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zaledwie 2,4 proc. polskich przedsiębiorstw korzysta z technologii wytwarzania przyrostowego, a tylko 1,4 proc. z nich posiada własne drukarki 3D.

„Będąc liderem w tym niedostatecznie wykorzystanym obszarze i korzystając z zalet i wszechstronności naszych rozwiązań, możemy zająć silną pozycję na rynku krajowym. Wykorzystanie technologii przyrostowych to dla przedsiębiorców szansa na redukcję czasu i kosztów produkcji, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej optymalizacji wytwarzanych w ten sposób produktów. Idealnym przykładem działania tych rozwiązań w praktyce są implementacje tworzone dla branży lotniczej – zastosowanie technologii przyrostowych i druku 3D umożliwiło stworzenie części samolotowych lżejszych o ponad 80 proc., które zachowują takie same funkcjonalności jak ich standardowe odpowiedniki” – powiedział prezes grupy.

IAMG/rb