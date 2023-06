Dwie rakiety, jeden kort i gigantyczna presja. Break Point

Dwie rakiety, jeden kort i gigantyczna presja. Jak trudno jest ją przełamać? Druga część dokumentu „Break Point” już 21 czerwca na Netflix

„Break Point” jest serialem twórców „Formula 1: Jazda o życie”, który opowiada o doborowych tenisistach i tenisistkach uczestniczących w wyczerpujących turniejach wielkoszlemowych i innych organizowanych na całym świecie zawodach, a także o ich życiu na korcie i poza nim.

Tych sportowców łączy wspólne marzenie — chwycić w ręce puchar i zostać numerem jeden. Ponieważ właśnie teraz część legend tenisa zbliża się do kresu swojej kariery, to nowe pokolenie dostaje szansę, aby zabłysnąć w świetle reflektorów. „Break Point” to rozgrywająca się na przestrzeni jednego roku szczera i kameralna opowieść właśnie o tych zawodnikach, którzy biorą udział w turniejach z serii ATP i WTA Tour.

Widzowie będą mieli wyjątkową okazję zajrzeć za kulisy pełnego napięcia życia jednych z najlepszych tenisistów i tenisistek na świecie — od niebezpiecznych kontuzji i załamań emocjonalnych po wielkie zwycięstwa i chwile prywatności z dala od kortu.

W drugiej części zobaczymy między innymi liderkę światowego rankingu - Igę Świątek. Data premiery 21 czerwca.

Mat.Pras./KG