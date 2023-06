Rekordowe upały w Chinach. Rośnie popyt na energię i wodę

Zacznie się pogodnie, ale w ciągu dnia aura zmieni się nie do poznania: będzie deszczowo, pochmurno i burzowo – tak zapowiada się pogoda w niedzielę 13 czerwca. Nieco chłodniejsza końcówka weekendu to tak naprawdę chwila na złapanie oddechu – podkreślają synoptycy IMGW. Bowiem nad Polskę nadciąga fala afrykańskich upałów, które w przyszłym tygodniu przyniosą temperatury sięgające nawet 33 stopni C