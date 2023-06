W „Sieci”: Mularczyk o reparacjach – „Sukces jest bliżej niż myślicie”

Arkadiusz Mularczyk, wiceszef MSZ na łamach „Sieci” ujawnia: w Niemczech pojawiła się świadomość, że tematu reparacji nie da się już zakopać, ale czekają na jesień, licząc, że w razie zwycięstwa opozycji w Polsce załatwią sprawę bardzo tanio

Jacek i Michał Karnowscy w rozmowie („Jeśli wygra PiS, Niemcy nie uciekną od reparacji”) z Arkadiuszem Mularczykiem, wiceministrem spraw zagranicznych, pełnomocnikiem rządu ds. odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką w latach 1939–1945 podejmują temat współpracy z Niemcami nad kwestią reparacji. Wiceminister zauważa, że Niemcy wstrzymują się z decyzjami do jesieni.

W rozmowie wiceszef MSZ podkreśla także rosnące znaczeni Polski.

Stany Zjednoczone chcą w Europie spokoju, chcą solidnych sojuszy. A nie będzie spokoju, jeśli Niemcy nie zdecydują się na uczciwą rozmowę z Polską. Do tego wojna trwająca na Wschodzie znów uświadomiła wszystkim, co to znaczy agresja, okupacja, zbrodnie, zniszczenia. Mówimy o sankcjach, odpowiedzialności, ukaraniu winnych, odszkodowaniach dla Ukrainy. A skoro tak, to dlaczego mamy nie mówić o odszkodowaniach dla Polski, tak bardzo zniszczonej przez Niemców? Wreszcie Polska podniosła kwestię reparacji na poziom dyplomatyczny. To nasz wielki sukces.