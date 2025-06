Iran twardo: pokój „wysadzony w powietrze” przez USA

USA przekroczyły wszystkie czerwone linie, atakując Iran, w obecnej sytuacji nie ma miejsca dla dyplomacji – oświadczył w niedzielę w Stambule szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi, cytowany przez agencję Reutera. USA nie unikną poważnych konsekwencji swojego ataku na irańskie obiekty nuklearne - zapowiedział w niedzielę Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Jak powiedział szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi, drzwi dla dyplomacji powinny być zawsze otwarte, ale po zbombardowaniu celów w Iranie przez lotnictwo USA nie jest to czas na tego typu działania. Teheran zareaguje zgodnie ze swoimi prawami, zanim można będzie rozważyć powrót do dyplomacji – dodał.

Iran będzie się konsultował z Moskwą

Aragczi zapowiedział, że jeszcze w niedzielę uda się do Moskwy, gdzie w poniedziałek będzie prowadził konsultacje z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Jak przypomniał, jego kraj łączy z Rosją strategiczne partnerstwo.

W nocy z soboty na niedzielę USA zaatakowały trzy irańskie zakłady wzbogacania uranu w Fordo, Natanz i Isfahanie. Stany Zjednoczone przyłączyły się tym samym do prowadzonej od 13 czerwca izraelskiej ofensywy przeciwko Iranowi, której deklarowanym celem jest zniszczenie programu atomowego tego państwa.

Deklarowanym celem kampanii jest uniemożliwienie zdobycia broni atomowej przez Teheran. Iran twierdzi, że jego program nuklearny nie służy celom militarnym i zaprzecza wysuwanym przez USA i Izrael zarzutom, że w ostatnim czasie przyspieszył prace nad budową bomby atomowej.

Zdaniem Aragcziego amerykański atak stanowi „niewybaczalne pogwałcenie prawa międzynarodowego”, które powinno zostać potępione przez społeczność międzynarodową. Jak powiedział, USA „rozumieją tylko język gróźb i siły”.

W ocenie szefa irańskiej dyplomacji Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) nie był w stanie uchronić jego kraju przed niedzielnym atakiem. Nie ujawnił, czy Teheran wycofa się z porozumienia. Wcześniej taki scenariusz dopuścił szef komisji spraw zagranicznych irańskiego parlamentu Abbas Golru.

Art. 10 NPT stanowi, że każde państwo ma prawo wycofać się z niego, jeśli uzna, że „nadzwyczajne wydarzenia, związane z przedmiotem traktatu, zagroziły jego najwyższym interesom”.

We wpisie na portalu X Aragczi stwierdził w niedzielę, że Teheran prowadził negocjacje z Waszyngtonem, ale zostały one „wysadzone w powietrze” przez izraelski atak na Iran z 13 czerwca. Podobna sytuacja miała miejsce w czasie negocjacji z krajami UE, które sobotnim atakiem „wysadził” z kolei Waszyngton - ocenił.

„Jak Iran może powrócić do czegoś, od czego nigdy nie odszedł?” – zapytał Aragczi w odpowiedzi na wezwania państw zachodnich do powrotu Teheranu do stołu negocjacyjnego w sprawie programu jądrowego.

Gwardia Rewolucyjna: USA nie unikną poważnych konsekwencji

Waszyngton zaatakował obiekty służące do celów pokojowych i postawił się tym samym na czele agresji przeciwko Iranowi - podkreślono w komunikacie IRGC. Dodano, że „najeźdźców” spotka odpowiedź, który sprawi, że pożałują ataku.

Gwardia Rewolucyjna zapewniła, że ”żaden atak nie jest w stanie zniszczyć technologii nuklearnych rozwijanych w kraju w celach pokojowych„.

IRGC poinformował, że w porannym ataku odwetowym na Izrael użyto ok. 40 rakiet balistycznych, w tym po raz pierwszy w historii - wielogłowicowych pocisków średniego zasięgu Chajbar Szekan, które wprowadzono do użytku kilka lat temu.

Gwardia Rewolucyjna ostrzegła też, że irańskie siły zbrojne nie wykorzystały jeszcze przeciwko Izraelowi swoich „głównych zdolności”.

PAP, sek

