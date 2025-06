Napięcie znowu rośnie

Nie milkną echa konfliktu Izraela z Iranem, emocje podsyca także Donald Trump. Dziś poznaliśmy też serię odczytów ze Stanów, a w Polsce Ministerstwo finansów opublikowało raport z wykonania budżetu.

Mniej asymetrii niż zakładano

Rynki finansowe powoli dostosowują się do zmiany poglądu na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jeszcze wczoraj panowało przekonanie, że mamy do czynienia z konfliktem asymetrycznym, gdzie wyraźną przewagę ma Izrael. Jednak w ostatnich godzinach Iranowi coraz częściej udaje się przełamać parasol ochronny nad głównymi miastami wroga. I choć Izraelczycy chwalą się kolejnymi sukcesami operacji Rising Lion, to jednak istnieje coraz większe ryzyko, że walki będą trwać dłużej, niż to pierwotnie zakładano. Chyba że do akcji wkroczą Amerykanie. Donald Trump w swoim stylu już wezwał mieszkańców Teheranu do ewakuacji. Na rynkach większe wrażenie zrobił jednak ruch amerykańskiego prezydenta, który opuścił szczyt G-7, by zwołać Radę Bezpieczeństwa. Iran, wyprzedzając trochę rozwój wydarzeń, wyraził chęć negocjacji z USA, co ma przynajmniej opóźnić włączenie się do ofensywy amerykańskich wojsk. Niepokojące doniesienia płyną dzisiaj także z cieśniny Ormuz. Jest ona kluczowa dla globalnego handlu, a wielu analityków uznaje ją za główny czynnik ryzyka dla rynków. Doszło tam do zderzenia dwóch tankowców, a co najmniej jeden z nich stanął w ogniu. Przynajmniej na razie brakuje dowodów na celowe działanie którejś ze stron konfliktu. Spekuluje się jednak, że problemy z GPS-em w tym regionie, które w ostatnich godzinach są coraz częściej raportowane, to pochodna działań wojennych.

Kalendarz makro

W ostatnim czasie inwestorzy mniej uwagi poświęcają odczytom makroekonomicznym. W natłoku doniesień geopolitycznych figury te giną gdzieś w szumie informacyjnym. Co nie zmienia faktu, że można z nich wyciągać sensowne wnioski. Jak choćby z dzisiejszego raportu dotyczącego cen eksportu i importu w USA. Zwłaszcza ta druga część jest istotna, wynik na poziomie 0% wygląda optymistycznie, wskazując, że efekt ceł wciąż nie jest widoczny. Mniej powodów do zadowolenia przynosi odczyt o sprzedaży detalicznej w Stanach, która wyraźnie hamuje. Co więcej, nie tylko majowy odczyt rozczarował, ale także kwietniowy otrzymał korektę w dół. Później poznamy także odczyt z produkcji przemysłowej. Analitycy spodziewają się tu delikatnej poprawy względem poprzedniego odczytu. Wcześniej po naszej stronie oceanu pozytywnie zaskoczył indeks ZEW, który pokazuje nastroje gospodarcze w Niemczech. Z samego rana poznaliśmy także decyzję Banku Japonii w sprawie stóp procentowych. Te pozostały na poziomie 0,50%, co było zgodne z oczekiwaniami rynków.

Obejdzie się bez nowelizacji

Ministerstwo Finansów opublikowało sprawozdanie z wykonania budżetu. Kilka rzeczy od razu mocno rzuca się w oczy. Przede wszystkim zaskakująco dobry wynik dochodów z VAT-u i PIT-u. Te pierwsze są 20% wyższe niż przed rokiem, a drugie 16%. Nie do końca wiadomo, skąd aż takie przyrosty, zwłaszcza że w drugą stronę zaskoczyły wpływy z CIT-u. Te są o 28% niższe niż przed rokiem, co bardzo źle świadczy o stanie naszej gospodarki. Kiepsko wygląda także przyrost deficytu, który przekroczył już 100 mld zł w tym roku. Co więcej, skumulowany deficyt dla ostatnich 12 miesięcy wynosi już 266 mld. Tegoroczny budżet zakłada, że nie urośnie on więcej niż do 289 mld. Analitycy zakładają, że powinno się to udać i nie będzie potrzebna nowelizacja budżetu. Złoty dzisiaj pozostaje w lekkiej defensywie, tracąc zarówno względem euro, które kosztuje 4,275 zł, jak i do dolara, za którego zapłacimy blisko 3,70 zł.

Krzysztof Adamczak, analityk walutowy Walutomat.pl