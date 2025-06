Nie zapominajcie o Powellu

Konflikt na Bliskim Wschodzie przyćmił nawet jedno z najważniejszych wydarzeń rynkowych w kalendarzu, czyli decyzję FED w sprawie stóp procentowych. Amerykanie prawdopodobnie stóp nie zmienią, opublikują jednak nowe predykcje ekonomiczne, co powinno rzucić trochę światła na wrześniowe obniżki.

Oczy skierowane na Trumpa

Środa jest kolejnym dniem intensywnego konfliktu między Izraelem a Iranem. Co ciekawe, szala tego starcia powoli przechyla się na stronę Iranu. Izrael zgłasza, że zaczyna mu brakować pocisków przechwytujących, kluczowych dla działania parasola ochronnego nad jego miastami. Trudno mu też „dobrać się” do ośrodka nuklearnego Fordo, który znajduje się głęboko pod ziemią. W tej kwestii Izrael ewidentnie liczy na pomoc Amerykanów, którzy posiadają potrzebną technologię. Wczoraj wieczorem, za sprawą aktywności Donalda Trumpa w mediach społecznościowych, wydawało się, że USA faktycznie dołączą do walk. Przynajmniej na razie nie ma jednak potwierdzenia, że taka decyzja zapadła. Dzisiaj z kolei przemówił ajatollah Ali Chamenei i wcale nie brzmiał jak pokonany przywódca, co jeszcze wczoraj próbowały sugerować izraelskie źródła. Lider Iranu wyraźnie pozostaje w bojowym nastroju, rzucając groźby nie tylko w kierunku Tel Awiwu, ale także w stronę Amerykanów. Może to sugerować, że USA faktycznie nie skorzystały z opcji nawiązania dialogu, na co wcześniej liczyli Persowie.

Powell dalej w cieniu

W całym tym zamieszaniu geopolitycznym warto pamiętać, że dzisiaj kończy się posiedzenie FOMC i zostanie ogłoszona decyzja w sprawie stóp procentowych. Rynek nie ma tu praktycznie żadnych wątpliwości, że koszt pieniądza w USA pozostanie niezmieniony. Nie oznacza to jednak, że można zignorować to wydarzenie. Po pierwsze czerwiec to czas publikacji kolejnych predykcji dotyczących inflacji, gospodarki oraz rynku pracy. Inwestorzy wierzą, że będą one kluczowe przy podejmowaniu decyzji we wrześniu, kiedy to rynek spodziewa się obniżki. Warto też wsłuchać się w słowa przewodniczącego FOMC. Jerome Powell pewnie docenia, że nie skupia na sobie tyle uwagi, co zazwyczaj. Zwłaszcza że ostatnie wydarzenia mocno podbijają niepewność i wprowadzają wiele nowych niewiadomych. Dolar w ostatnim czasie znajduje się w głębokiej defensywie, więc każda sugestia, że na obniżkę stóp poczekamy dłużej, powinna podbijać notowania amerykańskiej waluty.

Koalicja znowu trzeszczy

Całkiem nieźle sobie radzi za to nasza waluta i to mimo kilku niesprzyjających warunków. Przede wszystkim konflikty na Bliskim Wschodzie naturalnie zwiększają awersję do ryzyka, na co czuły jest nasz złoty. Po drugie mamy kolejny odcinek telenoweli o przetrwaniu rządzącej koalicji. Wczoraj wieczorem Szymon Hołownia podzielił się informacją, że projekt Trzeciej Drogi zostanie zakończony i rozejdą się drogi jego ugrupowania z PSL. Nie oznacza to oczywiście upadku rządu, jednak pokazuje, jak trudno jest się dogadać wewnątrz tak szerokiej koalicji.

Warto też odnotować nie najlepsze dane dotyczące inflacji na Wyspach. Dynamika cen co prawda spada, ale powoli, potwierdzając scenariusz „lepkości” inflacji. Stanowi to duże wyzwanie dla Banku Anglii, który ze względu na słabość lokalnej gospodarki chciałby odważniej ciąć stopy procentowe. Koszt pieniądza ścięli za to dzisiaj Szwedzi, sprowadzając główną stopę procentową do poziomu 2 proc. Była to decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku, dlatego nie wywołała większej reakcji na koronie.

Krzysztof Adamczak, analityk walutowy Walutomat.pl

