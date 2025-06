Słowa o ewakuacji Teheranu rodzą niepokój

Poniedziałkowa sesja przyniosła na rynkach odreagowanie piątkowej przeceny wywołanej atakiem Izraela na Iran. Na niektórych giełdach europejskich (Frankfurt, EURONEXT) pojawił się jeszcze po otwarciu moment zawahania, ale od późnego przedpołudnia indeksy systematycznie przesuwały się w górę, by finalnie wzrosnąć od 0,28% (FTSE100) do nawet 1,44% (IBEX). Słabiej od szerokiego rynku zachowywały się spółki konsumpcyjne, o 3,51% przeceniało się NovoNordisk po doniesieniach, że EliLilly rozpoczyna sprzedaż przez stronę największych dawek leku Zepbound. Słabo wyglądały także Roche (-2,52%) oraz AstraZeneca (-1,53%), co sprawiło, że przecena spółek z sektora ochrony zdrowia sięgała 1,36%. Kurs EURUSD po raz kolejny naruszył 1,16, ale wieczorem powrócił do 1,1550. WIG20 wzrósł o 0,27%, mWIG40 o 0,20%, a sWIG80 spadł o 0,18%, trudno mówić więc na GPW o znaczącym odreagowaniu. Dotychczasowy bilans czerwca jest dla Warszawy negatywny na tle większości giełd europejskich, nie mówiąc już o USA, ale różnice wciąż nie są wielkie. W poniedziałek przy solidnych obrotach o 1,73% rósł Orlen, ale poza Dino (+1,46%) i PGE (+2,81%) brakowało mu wyraźniejszego wsparcia. O 2,25% spadał CD Projekt, o 2,59% CCC. Średnim spółkom ciążył przede wszystkim Benefit (-1,62%), małym Diagnostyka (-1,66%).

S&P500 wzrosło w poniedziałek o 0,94%, a NASDAQ o 1,52%. Rosły wszystkie sektory poza energetyką i ochroną zdrowia. Wśród największych spółek błyszczały m.in. Meta (+2,90%), JP Morgan (+2,04%) i Palantir (+2,92%), po dwóch dniach szalonych wzrostów korygowało się natomiast Oracle (-1,91%).

W godzinach porannych nastroje są słabsze niż wczoraj, w Azji spada większość indeksów, choć około 0,5% zyskuje Nikkei, m.in. dzięki decyzji Banku Japonii o pozostawieniu stóp na niezmienionym poziomie i spowolnieniu procesu redukcji bilansu. Na dwie godziny przed startem handlu w Europie kontrakty futures na indeksy amerykańskie przeceniają się o 0,4-0,5%, europejskie nawet silniej, sesja na kontynencie rozpocznie się więc zapewne od dość wyraźnych spadków. Niepokój wzbudziły m.in. nawoływania prezydenta Trumpa do ewakuacji Teheranu. Ropa WTI, która we wczorajszym dołku dotarła do 68 $/b, rano powróciła do około 71 $/b, reakcja złota jest na razie niewielka. W trakcie dnia poznamy ważne dane o amerykańskiej sprzedaży detalicznej, ale w oczekiwaniu na jutrzejsze posiedzenie FOMC wciąż kluczowe będą kwestie geopolityczne.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion