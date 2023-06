Minister Rzeczkowska: Uratowaliśmy polski biznes

Stabilność finansów publicznych była tym, co najmocniej wybrzmiało podczas otwarcia tegorocznego Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Z Magdaleną Rzeczkowską, minister finansów rozmawiał Maciej Wośko

W poniedziałek ruszyła szósta edycja Forum Wizji Rozwoju. VI Forum Wizja Rozwoju to dwudniowe wydarzenie, w którym weźmie udział ok. 200 ekspertów, przedstawicieli świata biznesu i władz państwowych. Uczestnicy Forum w zaplanowanych 50 panelach dyskusyjnych poruszą kwestie z obszaru energetyki, e-gospodarki, innowacji, inwestycji oraz zdrowia czy obecności seniorów na rynku pracy. Na miejscu działa także studio wPolsce.pl oraz portalu wGospodarce.pl.

Premier Mateusz Morawiecki, podczas otwarcia tegorocznego FWR, podkreślał, że „dobrego boksera poznaje się po tym jak uderza, ale rewelacyjnego poznaje się po tym jak przyjmuje ciosy. Nawiązał w ten sposób do polskiej gospodarki pod rządami PiS, która wszystkie ostatnie ciosy przyjęła bardzo dobrze.

Pan premier wspomniał też o tym, że tym filarem sukcesu i stabilności finansów było uszczelnienie systemu podatkowego. Chyba ten element miał kluczowe znaczenie dla odporności polskich finansów na kryzysy, z którymi przyszło się nam mierzyć od początku 2020 roku praktycznie nieustająco – oceniła Magdalena Rzeczkowska, minister finansów. – Pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny. Uszczelnienie systemu podatkowego to wzrost wpływów do budżetu państwa na przestrzeni lat 2015- 2022 o ponad 75 proc. To naprawdę imponujący wynik. Luka VAT, 25 proc. do 5 proc., te liczby przemawiają najbardziej. To są finanse, które pozwoliły ratować polskich przedsiębiorców, zabezpieczyć polskie rodziny i przetrwa ten trudny czas, który jeszcze nie jest za nami. Wojna jeszcze się nie skończyła – dodała.