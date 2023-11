Kim jest nowy minister finansów?

Prezydent Andrzej Duda powołał z dniem 27 listopada 2023 r. Andrzeja Kosztowniaka na stanowisko ministra finansów. Nowy minister zastąpi na stanowisku Magdalenę Rzeczkowską

Od 2015 r. jest posłem na Sejm RP. W Sejmie IX kadencji był przewodniczącym Komisji Finansów Publicznych. W tej funkcji, niemal równo rok temu, walczył o dofinansowanie mediów publicznych i komentował ich dofinansowanie. 30 listopada 2022 roku na posiedzeniu komisji finansów, która tego dnia zajmowała się projektem budżetu państwa na 2023 r., została przyjęta poprawka zgłoszona przez Kosztowniaka, zwiększająca dofinansowanie dla telewizji publicznej z 1,995 mld zł na 2,7 mld zł. Poprawkę te krytykowali posłowie KO, Lewicy i PSL, argumentując ze będzie to ukryte finansowanie kampanii wyborczej PiS. W czasie konferencji prasowej przewodniczący Komisji Finansów Publicznych został zapytany, czy dodatkowe 700 mln zł na media publiczne to dobry pomysł.

Jeżeli mówimy o poszanowaniu przepisów prawa, to w 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w Polsce orzekł, że jeżeli część osób zwalniamy z płacenia abonamentu, to powinniśmy zrekompensować to. Można byłoby doprowadzić do realizacji propozycji (szefa PO) Donalda Tuska zniszczenia telewizji publicznej. Tymczasem, my jesteśmy przeciwnikami zniszczenia telewizji publicznej - powiedział Kosztowniak.