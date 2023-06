Jaka wizja rozwoju dla polskiej gospodarki?

Sześć lat temu rozmawialiśmy o strategii gospodarczej polski, o tym jak polska gospodarka mogłaby się rozwijać. Jak wiele udało się osiągnąć i co jeszcze przed nami? Z prezesem Fundacji Wizja Rozwoju dr inż. Andrzejem Michalakiem rozmawiał Maciej Wośko.

Zakończyła się VI edycja Forum Wizja Rozwoju. Tak prezes Fundacji Wizja Rozwoju dr inż. Andrzej Michalak podsumowuje wypowiedzi naukowców, ekspertów i polityków.

Forum Wizja Rozwoju przez lata skupiało uwagę na wydarzeniach gospodarczych. Dyskusje dotyczą istotnych kwestii, które mają wpływ na perspektywę Polski najbliższych miesięcy i lat.

Dzisiaj, kiedy kończymy VI edycję, możemy stwierdzić, że to Forum miało sens. Wiele strategicznych kwestii dla Polski, takich jak nowe technologie, gospodarka morska czy srebrna gospodarka, zostało poruszonych. Również rynek pracy znalazł się w centrum uwagi, co pokazuje, że to wydarzenie ma istotne znaczenie dla polskiej gospodarki.

To, co wyróżnia to wydarzenie, to wysoka jakość merytoryczna. Podczas VI edycji mieliśmy przyjemność gościć pana premiera, który wygłosił długie przemówienie z przesłaniem dla przedsiębiorców i ich najbliższego otoczenia, dodaje prezes Fundacji.