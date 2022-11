Brzezinski o więzi USA-Polska: jesteśmy partnerami na zawsze

Polska i USA współpracują, ręka w rękę starają się odpowiednio reagować na tragiczne wydarzenia; jesteśmy partnerami na zawsze i Polska jest dla nas jednym z najbardziej zaufanych sojuszników - powiedział we wtorek ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski

Brzezinski wygłosił przemówienie podczas VII Kongresu Open Eyes Economy Summit, który odbywa się w Krakowie. Ambasador USA wrócił do sprawy rakiety, która w ubiegły wtorek spadła w Przewodowie na Lubelszczyźnie. Podkreślił, że Polska i USA współpracują w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. I wiemy, że w najczarniejszych godzinach możemy na siebie liczyć - podkreślił amerykański ambasador.

Ten tragiczny incydent, do którego doszło w zeszłym tygodniu w Przewodowie, tak naprawdę podkreślił i udowodnił to jak bardzo głęboko zaangażowani jesteśmy w bezpieczeństwo Polski. A także pokazał, że Polska doskonale poradziła sobie z konsekwencjami, następstwami tego wydarzenia - powiedział Brzezinski.

Dodał, że „ta relacja dotycząca bezpieczeństwa pomiędzy naszymi krajami to było coś, co zostało poddane testowi”.

I muszę powiedzieć, z wielką przyjemnością, że udało nam się zdać ten egzamin, zdaliśmy go naprawdę doskonale. Naprawdę jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, w jaki sposób Polska poradziła sobie z tym, co działo się w zeszłym tygodniu - powiedział ambasador USA w Polsce.

Podkreślił, że władze amerykańskie i polskie natychmiast podjęły rozmowy i zaczęły współpracować w konsekwencji tego, co stało się przy polskiej, wschodniej granicy. Prezydent (USA Joe) Biden natychmiast podjął rozmowy z prezydentem (Andrzejem) Dudą i zaproponował swoje niezłomne wsparcie w tym zakresie - mówił Brzezinski.

Zwracał uwagę, że zarówno władze polskie i amerykańskie mają przygotowane konkretne scenariusze i plany, które można natychmiast realizować w przypadku wystąpienia zdarzeń nieprzywidzianych.

Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające cały czas, ale jasne jest to, że to Rosja jako jedyna odpowiada za ten tragiczny wypadek. Brutalna agresja Putina wymierzona w osoby prywatne, w zwykłych ludzi to jest coś czego nie możemy tolerować. Chciałbym wyrazić nasze kondolencje, także współczucie dla polskich rodzin, które poniosły tę dotkliwą stratę i pragnę podkreślić, że zawsze jesteśmy myślami z milionami Ukraińców i Ukrainek, którzy cierpią w wyniku agresji Rosji na ich kraj - powiedział Brzezinski. Zapewnił, że „Polska i Stany Zjednoczone współpracują, ręka w rękę starają się odpowiednio reagować na te tragiczne wydarzenia i są gotowe w sposób zjednoczony stawić czoła także przyszłym wydarzeniom, które mogą być równie tragiczne. Jesteśmy partnerami na zawsze i Polska jest dla nas jednym z najbardziej zaufanych sojuszników” - powiedział ambasador USA.

Do wybuchu we wsi Przewodów w woj. lubelskim, leżącej blisko granicy polsko-ukraińskiej, doszło we wtorek, 15 listopada, w dniu, w którym siły rosyjskie przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę. Na teren suszarni zbóż w Przewodowie spadła rakieta - jak później informowały polskie władze - najprawdopodobniej ukraińskiej obrony powietrznej, doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. Podkreślono, że wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta była wynikiem nieszczęśliwego wypadku.

PAP/mt