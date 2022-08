Zbliża się III Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich

Już 3 września odbędzie się III Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Jednodniowe wydarzenie o charakterze regionalnym towarzyszy V edycji Forum Wizja Rozwoju. Swój udział zadeklarowało ponad 20 kół

Koła Gospodyń Wiejskich walczą za stereotypem miejscowych kółek zainteresowań. Od lat są inkubatorem przedsiębiorczości we wsiach i małych miejscowościach, a także miejscem integracji międzypokoleniowej. Są filarem lokalnych społeczności i inspirującą motywacją dla młodszych pokoleń.

Miejsce kształtowania przedsiębiorczości

Koła Gospodyń Wiejskich to miejsce spotkań liderek domowego ogniska, które mają okazję do rozwinięcia skrzydeł i zaprezentowania swoich pasji. Za pasją idzie też przedsiębiorczość, bo o finansowanie kół kobiety muszą starać się samodzielnie. W trakcie debat na III Pomorskim Forum Kół Gospodyń Wiejskich uczestnicy pochylą się nad realnymi możliwościami, jakie daje instytucjonalne wsparcie dla KGW. Nie zabraknie również otwartych dyskusji edukacyjnych poruszających zagadnienia mające związek z funkcjonowaniem kół gospodyń wiejskich w przestrzeni publicznej. Uczestnicy dyskutować będą również na temat Kół jako inicjatorów aktywności społecznej w środowisku wiejskim. Udział w wydarzeniu będzie okazją dla przedstawicieli kół gospodyń wiejskich do pozyskania wsparcia i zdobycia dodatkowej wiedzy na temat nowych możliwości rozwoju i sposobów na poszerzenie swojej działalności statutowej.

III Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich rozbudzają ciekawość i zwracają nasz wzrok ku obszarom, które przez mieszkańców miast często są pomijane. To właśnie one dbają i pielęgnują naszą narodową tożsamość i przekazują nam wiedzę o kulturze i ludowej tradycji - mówi prezes fundacji Wizja Rozwoju dr inż. Andrzej Michalak - To nasz polski fenomen.

W ostatnich latach KGW przeżywają prawdziwy rozkwit swojej działalności dzięki programom finansowym, które wspierają ich aktywność. Członkinie zdobywają nowe kompetencje, które realnie przekładają się na działalność społeczną. III Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich odbędzie się 3 września 2022 roku na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Program dostępny jest na stronie www.wizjarozwoju.pl