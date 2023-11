XXI edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Oto nominowani

W czwartek w Łańcucie poznamy laureatów XXI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. W uroczystej Gali wezmą udział Prezydent Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą.

Prezydent uhonoruje najlepsze polskie firmy, które na co dzień przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski za granicą oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych – zapowiada Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik.

Dla Prezydenta ważny jest równomierny rozwój naszego kraju – mówi Piotr Ćwik, dodając, że podczas licznych wizyt Andrzej Duda spotyka się z polskimi przedsiębiorcami, rozmawia o ich sukcesach, problemach oraz stojących przed nimi wyzwaniach.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP przyznawana jest raz do roku. Stanowi ona cenne i prestiżowe wyróżnienie dla polskich przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych. Nagroda może być przyznawana również zespołom badawczym oraz jednostkom naukowym, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

Prezydent RP Andrzej Duda zdecyduje o wyborze laureatów w pięciu kategoriach głównych oraz w dwóch kategoriach specjalnych, którzy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej Gali Nagrody Gospodarczej.

Kapituła nominowała następujące firmy (kolejność alfabetyczna):

Kategoria: Lider MŚP

Creotech Instruments SA zgłoszony przez Polską Agencję Kosmiczną

Creotech Instruments to polski producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki dedykowanej m.in. do systemów sterowania komputerami kwantowymi. Firma posiada własne zakłady produkcyjne elektroniki oraz zaplecze integracji małych satelitów. W swoim portfolio ma ponad 35 projektów zrealizowanych dla sektora kosmicznego, m.in. dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Swoje rozwiązania dostarcza do ESA, Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie czy Centrum Badawczego DESY w Niemczech. Spółka od 2022 roku notowana na GPW w Warszawie.

Euro Eko sp. z o.o zgłoszone przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA

Euro Eko prowadzi efektywną i ekologiczną gospodarkę odpadami, wytwarzając z frakcji kalorycznej paliwo alternatywne RDF. Funkcjonuje zgodnie z najważniejszymi standardami, stosując innowacyjne rozwiązania proekologiczne. Spółka poprzez swoją działalność nadaje wartość odpadom nienadającym się do recyklingu. W ramach gospodarki odpadami wspiera instalacje komunalne i przemysł od ponad 20 lat. Produkcja jest uzupełnieniem nowego ładu systemu gospodarki odpadami w Polsce, dzięki której firma przyczynia się do redukcji CO2 i ilości odpadów na składowiskach.

SiDLY sp. z o.o. zgłoszone przez Izbę Gospodarczą Medycyna Polska

SiDLY jest najszybciej skalującym się polskim deeptechem w segmencie teleopieki. Tworzy autorską technologię łącząca opaskę telemedyczną z systemem analizy danych, które zapewniają bezpieczeństwo i wspierają aktywność seniorów. Opaska SiDLY jako pierwsza w Europie uzyskała certyfikat bezpiecznego wyrobu medycznego. Spółka z sukcesem przeprowadziła transformację polityki senioralnej w Polsce, dostarczając autorską technologię do ponad 900 samorządów, Ministerstwa Zdrowia czy PZU. Z rozwiązania korzysta już 50 tysięcy osób. Obecnie firma rozpoczyna ewolucję systemu opieki senioralnej we Włoszech.

Kategoria: Narodowy Sukces

Cognor Holding SA zgłoszony przez Hutniczą Izbę Przemysłowo–Handlową

Cognor Holding to polski lider wśród producentów stali i wyrobów hutniczych. Firma posiada 2 stalownie (w Gliwicach i Stalowej Woli) oraz 3 walcownie (w Zawierciu, Krakowie i Stalowej Woli), a także kilkanaście oddziałów dywizji surowcowej zajmujących się skupem i sprzedażą złomu stalowego i metali nieżelaznych. Spółka posiada również odlewnię metali nieżelaznych w Katowicach, zakład produkujący elektrody grafitowe w Trzyńcu w Czechach oraz oddział świadczący usługi transportowe i budowlane w Krakowie.

PKO BP zgłoszony przez Redakcję „Gazeta Bankowa”

PKO Bank Polski to lider polskiego sektora bankowego. Wartość jego aktywów na koniec pierwszego półrocza 2023 roku wyniosła 461 mld zł. Jest podstawowym dostawcą usług finansowych i obsługuje 11,8 mln klientów ze wszystkich segmentów. Osiąga najwyższe udziały w rynku depozytów, kredytów oraz funduszy inwestycyjnych osób fizycznych. Oferuje kompleksowe usługi za pomocą cyfrowych kanałów dostępu, a dzięki rozwojowi aplikacji IKO, która została aktywowana już niemal 7,8 mln razy, jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Działalność bankową prowadzi również poza granicami kraju.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA zgłoszony przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej

Port Gdynia, dzięki strategicznemu położeniu jest kluczowym węzłem sieci bazowej TEN–T oraz punktem wejścia Korytarza Bałtyk–Adriatyk. Od początku powstania w 1922 roku buduje przyszłość miasta, biznesu i gospodarki będąc generatorem rozwoju regionu. Posiada nowoczesne terminale specjalizujące się w obsłudze ładunków drobnicowych, głównie w kontenerach i systemie ro–ro. Rozwija się dzięki kluczowym inwestycjom, w tym nowemu Terminalowi Promowemu i projektowi Portu Zewnętrznego, umacniając swoją pozycję jako kluczowy hub logistyczny w regionie Bałtyku.

Kategoria: Międzynarodowy Sukces

Integer.pl SA zgłoszony przez Polską Radę Biznesu

InPost to lider wśród platform dostaw dla e–commerce w Europie. Autorskie maszyny Paczkomat® są największą automatyczną siecią odbioru i nadawania przesyłek – jest ich już 30 tys. na 9 europejskich rynkach. W 2021 roku spółka weszła na giełdę EURONEXT–Amsterdam. W 2021 roku InPost przejął za 513 mln € firmę Mondial Relay, a w 2023 roku nabył za 49,3 mln £ 30% udziału i praw głosów w Menzies Distribution. InPost świadczy też usługi kurierskie i fulfillment. W zeszłym roku firma obsłużyła 744,9 mln przesyłek. InPost tworzy ekologiczne i wygodne rozwiązania dostaw out–of–home dostępne 24/7.

OTCF SA zgłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

OTCF to polska firma założona w 1995 roku. Łączy kompetencje sportowe i technologie ze światem mody i stylu. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży odzieży sportowej, obuwia oraz akcesoriów dedykowanych profesjonalnym sportowcom i amatorom. Prowadzi sprzedaż w 44 krajach świata, w tym w Rumunii, Katarze, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Singapurze, USA czy Australii. Wiodącą marką w portfolio firmy jest 4F, która współpracuje z polskim i europejskimi komitetami olimpijskimi i paralimpijskimi.

Pronar sp. z o.o. zgłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Pronar jest największym w Polsce i wiodącym w Europie producentem maszyn rolniczych, recyklingowych, komunalnych i komponentów. Firma, ze 100–procentowym polskim kapitałem, funkcjonuje od 35 lat. Zatrudnia ponad 3 tys. pracowników, a wytwarzane w 9 fabrykach maszyny są sprzedawane w ponad 80 krajach. Firma jest światowym wiceliderem w wytwarzaniu kół tarczowych do maszyn wolnobieżnych. Istotne znaczenie w rozwoju przedsiębiorstwa spełnia Centrum Badawczo–Rozwojowe, Centrum Wystawowe oraz flota samolotów i lotnisko. Zrównoważony rozwój firmy oddaje przyjęta od jej założenia zasada „Technika dla natury”.

Kategoria: Odpowiedzialny Biznes

Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA zgłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Lubelski Węgiel „Bogdanka” to lider rynku producentów węgla kamiennego w Polsce – swój produkt dostarcza głównie do elektrowni. Wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia oraz ambitnych planów rozwoju. Zgodnie z nową strategią Bogdanka 2030 przyszłość spółki to koncern multisurowcowy, napędzający sprawiedliwą transformację – również w kierunku odnawialnych źródeł energii. Bogdanka od 40 lat dba o współpracę z lokalną społecznością, będąc nie tylko największym pracodawcą, ale też filarem zrównoważonego rozwoju Lubelszczyzny, wyróżniającym się dużym zrozumieniem dla kwestii ESG.

PGE Polska Grupa Energetyczna SA zgłoszona przez Polski Komitet Energii Elektrycznej

PGE Polska Grupa Energetyczna to największy przedsiębiorca elektroenergetyczny i dostawca energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce, gwarantujący dostawy do ponad 5 mln klientów. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają blisko 40% energii elektrycznej w Polsce. Z 10% udziałem w rynku OZE w Polsce, grupa jest największym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Lider zmian w polskiej energetyce i pierwszy przedsiębiorca w regionie, który ogłosił cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Plan inwestycyjny Grupy obejmuje rozwój odnawialnych źródeł energii.

Unibep SA zgłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Unibep SA jest jedną z największych firm branży budowlanej w Polsce i jednym z największych polskich eksporterów usług budowlanych. Jest generalnym wykonawcą w obszarze budownictwa kubaturowego, energetyczno–przemysłowego i infrastruktury. Prowadzi również działalność deweloperską i produkuje budynki wielorodzinne modułowe w konstrukcji drewnianej. Obecnie zatrudnia około 1700 osób. Spółka z większościowym polskim kapitałem, od 2008 roku notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jej właściciele od zawsze budowali pozycję firmy biorąc pod uwagę etykę i bezpieczeństwo pracowników.

Kategoria: Firma Rodzinna

DACPOL sp. z o. o. zgłoszony przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji

DACPOL to polska firma rodzinna, założona w 1992 roku przez Adama Sitnika, której zarządzanie oddał w ręce swojego syna Macieja Sitnika. Firma przez ponad 30 lat działalności zdobyła ogromne doświadczenie w zakresie doradztwa technicznego oraz kompleksowych dostaw podzespołów i urządzeń do energoelektroniki, automatyki przemysłowej, elektrotechniki, elektroniki i energetyki. Kompleksowość obsługi, szeroki asortyment, rzetelne doradztwo techniczne, sprawna logistyka, eksport do ponad 70 krajów oraz możliwości produkcyjne i serwisowe pozwoliły firmie wypracować mocną pozycję na rynku polskim i światowym.

P.P.H. Gałuszka, Krębuszewska i Wspólnicy sp. j. zgłoszone przez Beskidzką Izbę Gospodarczą

P.P.H. Gałuszka, Krębuszewska i Wspólnicy to firma rodzinna, która powstała w 1918 roku. Założyciel, Władysław Gałuszka po tułaczce wojennej wrócił do miasta Żywiec i podjął pracę mistrza piekarskiego. W latach 1939–1989 utracono kontrolę nad firmą. W 1989 roku zrujnowany majątek został odzyskany. Współcześni właściciele inspirują się pracą przodków. Produkcja piekarnicza od 1993 roku wzrosła o kilkaset procent. Powstał dział cukierniczy, lodziarski i gastronomiczny. W ciągu 30 lat firma stworzyła 20 punktów firmowych i franczyzowych. Grupa Gałuszka zatrudnia ponad 100 osób i od ponad 10 lat prowadzi Żywe Muzeum Chleba i Centrum Edukacji Kulinarnej.

Ultratech sp. z o.o. zgłoszony przez Polską Agencję Kosmiczną

Ultratech to założona w 2000 roku polska rodzinna firma produkcyjna z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim. Zatrudnia 100 osób, posiada 55 obrabiarek i 5 maszyn pomiarowych. Produkuje części dla branży lotniczej, kosmicznej, elementy do turbin energetycznych, a także oprzyrządowanie specjalne. Od 2006 roku zrealizowała wiele projektów badawczych współpracując z polskimi uczelniami, jak również z firmami i naukowcami krajów Unii Europejskiej. Produkty spółki charakteryzuje wysoki stopień skomplikowania i wysoka jakość, a kompleksowa oferta obejmuje możliwość prowadzenia prac konstrukcyjnych i badawczych.

Kategoria: Badania+Rozwój

Interdyscyplinarny Zespół Projektu BioMiStem zgłoszony przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zespół w skład, którego wchodzą naukowcy z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i badacze z kliniki Galen–Ortopedia sp. z o.o. w Bieruniu, opracował nowy „lek komórkowy” pod nazwą MesoCellA–Ortho. Jest to innowacyjny produkt leczniczy terapii zaawansowanej (ATMP), którego substancję czynną stanowią przygotowane w warunkach GMP ludzkie autologiczne komórki mezenchymalne. Produkt jest dedykowany do zastosowania w ortopedii, w leczeniu ubytków chrzęstno–kostnych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów, stanowiącą globalny problem cywilizacyjny.

Konsorcjum Naukowo–Przemysłowe w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna i Fabryka Broni Łucznik–Radom sp. z o.o. zgłoszone przez Wojskową Akademię Techniczną

Konsorcjum Naukowo–Przemysłowe w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna i Fabryka Broni Łucznik–Radom zostało powołane, aby zrealizować projekty naukowo–badawcze o istotnym znaczeniu dla obronności państwa. Celem tych projektów było opracowanie od podstaw i wdrożenie do produkcji w Fabryce Broni oryginalnego w skali światowej, łatwo konfigurowanego, nowoczesnego, polskiego, modułowego systemu uzbrojenia strzeleckiego, przeznaczonego dla Wojska Polskiego oraz służb i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Wynikiem prac Konsorcjum są różne wersje modułowej broni automatycznej, która w liczbie ponad 80 tys. jest użytkowana przez polskich żołnierzy i funkcjonariuszy.

Noctiluca SA zgłoszona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Noctiluca to spółka technologiczna z Torunia, notowana na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zajmuje się rozwojem autorskich, zaawansowanych związków chemicznych stanowiących kluczowe elementy wyświetlaczy OLED (monitory, telewizory, smartfony, urządzenia wearables czy VR) oraz źródeł światła. Poza tym spółka oferuje szeroką gamę materiałów chemicznych dla rynku fotoniki i działa jako Chemical Contract Research Organization, realizując projekty B+R dla swoich klientów z przemysłu OLED.

Kategoria: STARTUP_PL

Diagendo sp. z o.o. zgłoszone przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Diagendo jest twórcą innowacyjnego na skalę światową testu do diagnostyki endometriozy, który został wprowadzony na rynek w maju 2023 roku. Wyrób medyczny EndoRNA dzięki wysokiej czułości oraz szybkiej, kilkudniowej procedurze znacząco usprawnia proces diagnostyczny, który obecnie trwa kilka lat. Endometrioza, na którą choruje, według szacunków WHO, co dziesiąta kobieta w wieku rozrodczym na świecie, często prowadzi do wykluczenia społecznego kobiet z uwagi na objawy takie jak silne i przewlekłe bóle czy obniżona płodność. Szybka diagnostyka umożliwia szybsze rozpoczęcie terapii lub interwencję chirurgiczną.

SDS Optic SA zgłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

SDS Optic tworzy i rozwija innowacyjne urządzenia do diagnostyki medycznej i monitorowania stanu zdrowia w czasie rzeczywistym w chorobach nowotworowych, zakaźnych i grzybiczych. Spółka, jako medtech–bio powerhouse, zamierza skupiać i komercjalizować wybrane innowacyjne projekty naukowe związane z wykorzystaniem w medycynie rozwiązań fotonicznych na różnych etapach zaawansowania. Flagowym projektem SDS Optic jest inPROBE® – światłowodowa mikrosonda do diagnostyki HER2 dodatniego nowotworu piersi w czasie rzeczywistym.

WIDMO SPECTRAL TECHNOLOGIES sp. z o.o. zgłoszone przez Politechnikę Warszawską

WIDMO SPECTRAL TECHNOLOGIES to startup technologiczny, który wprowadził i rozwija technologię szerokopasmowego georadaru. Aplikacyjne możliwości analityczne systemu obejmują m.in.: szacowanie objętości złóż, rozpoznanie rodzaju gruntów i skał, określenie poziomu wód gruntowych, identyfikację infrastruktury (np. rury, kable, fundamenty), rozpoznawanie struktury odpadów na składowiskach, rozpoznawanie szkód górniczych. Obecnie spółka oferuje swoją technologię w formie usługi – pozyskiwanie danych, na miejscu, a następnie ich przetwarzanie, analizę i interpretację dla klienta końcowego.

