Zakończyło się Forum Wizja Rozwoju

Zakończyła się VI edycja Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. W dniach 19-20 czerwca, mury Akademii Marynarki Wojennej odwiedziły tysiące gości, w tym ekspertów, samorządowców, naukowców i polityków na czele z premierem Mateuszem Morawieckim.

Jest mi niezmiernie miło, że mogę gościć państwa już po raz szósty na największym wydarzeniu gospodarczym w Północnej Polsce. Gdynia po raz kolejny staje się miejscem do spotkania technologii, rozwoju, strategii – mówił doktor Andrzej Michalak, prezes Fundacji Wizja Rozwoju, otwierając Forum Wizja Rozwoju.

Goszczący na wydarzeniu premier Mateusz Morawiecki zaznaczał, że budowa silnej, krajowej gospodarki – szczególnie w obliczu bieżących wydarzeń międzynarodowych – jest podstawą bezpieczeństwa narodowego, co nabrało szczególnego wydźwięku właśnie w gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej.

Po tych kilku latach możemy pochwalić się najwyższym poziomem wzrostu gospodarczego wśród dużych gospodarek Unii Europejskiej, jednym z najwyższych w OECD w ogóle. Mamy rekordową liczbę miejsce pracy i pracujących osób. To ogromna wartość. Praca jest wartością dla gospodarki, ale też wartością dla ludzi i w takim pozytywnym sprzężeniu zwrotnym patrzymy na gospodarkę - mówił premier Mateusz Morawiecki do zgromadzonych w Gdyni gości.

Forum Wizja Rozwoju to szereg paneli dyskusyjnych poświęconych ekonomii, energetyce, polityce społecznej i senioralnej.

O transformacji energetycznej, która stanowi w ostatnim czasie kwestię dla Polski kluczową mówił m.in. Józef Węgrecki z PKN Orlen. – PKN Orlen podchodzi do biznesu szukając dywersyfikacji. Nigdy nie skupiamy się na jednym kierunku, stąd w naszym portfolio są energetyka, petrochemia czy rafineria. Przy każdym naszym projekcie także staramy się opierać o „local content”, zwłaszcza przy mniejszych inwestycjach. I nie dlatego, że jesteśmy zmuszeni, czy chcemy, żeby większość była produkowana w Polsce, ale dlatego, że są to produkty bardzo wysokiej jakości. W kwestii logistyki, zauważmy, że wciąż nie są wykorzystywane w Polsce drogi wodne, ale pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu. Chcielibyśmy transmitować tą drogą C02. Do tego są oczywiście potrzebne odpowiednie regulacje, ale podobnie jest w kwestiach związanych z wodorem, gdzie w dużych miastach transport ciężki, transport autobusowy będzie oparty o wodór – podkreślał Józef Węgrecki.

Podczas Forum Wizja Rozwoju nie zabrakło tematów, które rozgrzewają dziś opinię publiczną. Do takich z pewnością zaliczyć należy dyskusję o repolonizacji mediów, w które udział wzięli: Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika „Sieci”, Miłosz Manasterski, redaktor naczelny Agencji Informacyjnej Sp. z o.o. oraz Dorota Kania, Członek Zarządu Polska Press Sp. z o.o.

Repolonizacja mediów / autor: Fratria

Kapitał ma znaczenie wszędzie. W obszarach wrażliwszych, jak media, ma znaczenie jeszcze większe. Bywają takie okresy, kiedy tego nie widać. Choćby w latach 90., kiedy rozwijaliśmy się jako Polska. Kiedy trwała silna reakcja antypaństwowa w odpowiedzi na ciężki komunizm. I wtedy, kiedy byliśmy na prostej ścieżce łapania tlenu gospodarczego, znaczenie tego kapitału nie było tak wyraźnie widoczne. Ale już w 2008 roku, kiedy wybuchł wielki kryzys finansowy, banki cięły operację kredytową przede wszystkim na rynkach peryferyjnych, dusząc tamtejszą gospodarkę. Tak samo w mediach – można mieć tabloid w Polsce i niewprawne oko przez całe miesiące może nie dostrzegać, że jest w tym działaniu jakaś intencja. Ale w momencie krytycznym, na przykład gdy Polska kładzie na stole reparacje, wtedy prześledźmy, co piszą. Albo miesiąc czy tydzień przed wyborami – mówił Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika „Sieci”.

O skutkach, jakie agresja Rosji wywarła na polską gospodarkę rozmawiali Wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., udział wzięli Olgierd Bagniewski, Główny ekonomista Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnik Rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych Tomasz Heryszek, Prezes Zarządu Węglokoks S.A. oraz Waldemar Pawilczus, Prezes Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o.o.

Tomasz Heryszek, Prezes Zarządu Węglokoks S.A., mówił: – Oczywiście, ceny nośników wpływają na nasze wyniki, w jakim kształcie trudno w tej chwili analizować, dlatego że rynek węgla kamiennego to jest rynek cały czas dominujący, jeśli chodzi o wytwarzanie energii w Polsce. Około 50 procent to energia z węgla kamiennego, około 20-25 procent z węgla brunatnego – zauważył Tomasz Heryszek, Prezes Zarządu Węglokoks S.A. podkreślając, że grupa kapitałowa dostrzega coraz większy potencjał nie tylko w produkcji, ale także w logistyce.

Podczas dwóch – pełnych wydarzeń – dni, Forum Wizja Rozwoju gościło także ekspertów zajmujących się tematyką senioralną, na czele z Marleną Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz dziewięć kół naukowych z sześciu polskich uczelni wyższych: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Bydgoskiej.

VI Forum Wizja Rozwoju / autor: Fratria

Uczestnicy spotkań rozmawiali również o kwestiach społecznych. Podczas panelu poświęconego wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Piotr Mazurek wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaznaczał

Zanim PiS zaczął wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, środki finansowe płynęły do bardzo wąskiego grona organizacji. Zmieniło się to dopiero w 2017, kiedy rząd zaczął tworzyć nowe programy, w których małe organizacje uzyskał lepszy dostęp do środków finansowych. W ostatnich latach ok. 70-80% środków trafia do niewielkich NGO-sów z peryferyjnych miejscowości, które wcześniej nigdy nie były w stanie pozyskać żadnych środków. Dzięki temu udało się zbudować zręby społeczeństwa obywatelskiego w miejscach,, które znajdowały się poza systemem – mówił Piotr Mazurek.

Według organizatorów Forum Wizja Rozwoju to wydarzenie o szczególnym znaczeniu, ponieważ obecni na nim eksperci nie tylko analizują bieżącą sytuację społeczną, gospodarczą i polityczną, ale także przedstawiają prognozy mogące w przyszłości przysłużyć się wzmacnianiu pozycji Polski na mapie ekonomicznej świata.

Bardzo się cieszę, że na kolejnym FWR możemy dyskutować o najważniejszych sprawach przyszłości. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest uodpornienie gospodarki na szoki, wstrząsy. Ale też dbałość o sprawy ludzkie, społeczne, dbałość o rozwój. Kiedy myślimy o FWR można powiedzieć, że chodzi o ludzi, społeczeństwo, polskie rodziny. Ale gospodarka jest potrzebna, aby zasilać ten rozwój paliwem. […] Polska stoi dziś przed unikalną szansą wejścia w czwartą rewolucję przemysłową, która wokół nas już trwa, nie tylko jako naśladowca, ale jako ten podmiot, który sam współdecyduje o swoich losach, który ma szanse rozwijać najnowsze technologie i kreować rzeczywistość wokół nas – podkreślał premier Mateusz Morawiecki w wystąpieniu do uczestników VI Edycji Forum Wizja Rozwoju.

Patronat honorowy nad VI Forum Wizja Rozwoju objął Premier RP Mateusz Morawiecki. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ENERGA Grupa ORLEN. Partnerami Głównymi są: Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Partnerem+ jest Agencja Rozwoju Przemysłu S..A., Polskie Koleje Państwowe S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Węglokoks S.A., Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Partnerami są: KGHM Polska Miedź S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., NASK, PERN S.A., PKO Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Rzecznik Finansowy, POLREGIO S.A., Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A., Instytut Finansów, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., HOTEL SOPOT, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.. Mikro Partnerami są: Poczta Polska S.A., Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Polskie Linie Oceaniczne S.A. Projekt dofinansowano ze środków Fundacji ARP.

W partnerstwo merytoryczne nad Forum Wizja Rozwoju włączyły się: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komitet ds. Pożytku Publicznego.