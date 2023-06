Opracowane w Szwecji strategie antynikotynowe pozwoliłyby uratować życie prawie 3 milionów Europejczyków

Zwolennicy działań na rzecz redukcji szkód wezwali dziś organizacje zdrowia publicznego na całym świecie do przyjęcia polityki, dzięki której w Szwecji udaje się wyeliminować palenie tytoniu, publikując nowy kompleksowy raport wskazujący sposób, w jaki można by uratować miliony istnień ludzkich w całej Europie, gdyby działania te zostały już podjęte.

W marcu tego roku grupa międzynarodowych ekspertów ogłosiła, że Szwecja ma szansę stać się pierwszym państwem członkowskim Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które uzyska status kraju wolnego od dymu tytoniowego. W państwie tym udało się osiągnąć ten historyczny kamień milowy - 17 lat przed planowanym terminem - łącząc metody ograniczenia użycia tytoniu ze strategiami minimalizacji wywieranych przez niego szkód.

Najnowszy raport kampanii Smoke Free Sweden pokazuje, jak ogromny wpływ na życie mieszkańców państw członkowskich WHO może mieć zastosowanie szwedzkiego modelu na szerszą skalę.

Raport zatytułowany O ratowaniu życia na przykładzie Szwecji zaprezentowano na konferencji odbywającej się w Warszawie w przeddzień Światowego Forum Nikotynowego. Z przedstawionych w nim informacji wynika, że:

• W latach 2000-2019, można by uniknąć 2,9 miliona zgonów, gdyby UE miała taki sam wskaźnik zgonów spowodowanych paleniem jak Szwecja.

• Wdrożenie szwedzkiego modelu mogłoby zapobiec 108 milionom lat życia skorygowanych niepełnosprawnością w UE w tym samym okresie.

• Doprowadziłoby to do uniknięcia łącznie 2,8 miliona zgonów i zyskania 108 milionów lat życia w latach 2000-2019.

• Analizując dane z 12 krajów, najwięcej żyć mogło zostać uratowanych w Wielkiej Brytanii (680,000). •

Dr Delon Human, jeden z autorów raportu, powiedział: „Powinno to stanowić jasny apel do WHO i organizacji zdrowia publicznego na całym świecie o pochylenie się nad zastosowanymi w Szwecji strategiami redukcji szkód i ich wdrożenie.

Strategie te mogą potencjalnie uratować miliony istnień ludzkich i znacznie ograniczyć obciążenie chorobami związanymi z paleniem tytoniu na całym świecie”. Pierwszy raport, zatytułowany The Swedish Experience: A Roadmap To A Smoke-Free Society [Szwedzkie doświadczenia - mapa drogowa do społeczeństwa wolnego od dymu tytoniowego] analizuje, w jaki sposób szwedzcy decydenci praktycznie wyeliminowali palenie, proponując dorosłym palaczom alternatywne produkty nikotynowe, takie jak vaping i saszetki doustne, które są dostępne, akceptowalne i przystępne cenowo.

W ciągu 15 lat, wskaźnik palenia wśród dorosłych w Szwecji spadł z 15% do 5,6%. Jeszcze w tym roku liczba ta spadnie poniżej 5%, czyli poziomu oficjalnie sklasyfikowanego jako „wolność od dymu tytoniowego”.

Oprócz najniższego odsetka chorób związanych z paleniem tytoniu wśród krajów UE, w Szwecji notuje się również o 41% niższą zachorowalność na raka i o 38% niższy wskaźnik spowodowanych tą chorobą zgonów w porównaniu z krajami UE.

Lider kampanii Smoke Free Sweden, Dr Human, powiedział: „Szwedzcy decydenci zaoferowali palaczom możliwość ucieczki od śmiertelnego uzależnienia od papierosów. Powinniśmy świętować niezwykły sukces Szwecji i realizować jej politykę jako przykład najlepszej praktyki.

Gdyby decydenci w Polsce przyjęli szwedzkie strategie redukcji szkód w 2000 r., można byłoby uratować 442.000 istnień ludzkich. Zaoferowanie dorosłym palaczom alternatyw o niższej szkodliwości okazało się najskuteczniejszą strategią ograniczania śmiertelnych skutków palenia tytoniu. Organizacje zdrowia publicznego na całym świecie powinny wykorzystać tę okazję i powielać realizowany z powodzeniem w Szwecji scenariusz. Razem możemy pracować na rzecz uwolnienia świata od dymu tytoniowego dla dobra przyszłych pokoleń”.