Aktywa PPK przekroczyły symboliczną barierę

Wartość aktywów zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przekroczyła 40 mld zł w sierpniu, podał PFR Portal PPK - spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju.

„Program przekroczył właśnie 40 mld zł i jest to triumf systematycznego oszczędzania i inwestowania oraz jasny sygnał: PPK działa, rośnie w siłę i przynosi wymierne korzyści. Mam nadzieję, że dalsze prace edukacyjne, promocyjne i szkoleniowe pozwolą nam niebawem przekroczyć liczbę 4 mln uczestników” - powiedziała członek zarządu PFR Portal PPK Marta Damm-Świerkocka, cytowana w komunikacie.

Liczba uczestników PPK wzrosła do 3,94 mln osób, podano także.

Zarządzaniem PPK zajmuje się aktualnie 16 instytucji finansowych. Średnie opłaty za zarządzanie wraz z innymi kosztami administracyjnymi lub operacyjnymi oraz kosztami transakcji wynoszą 0,95 proc. inwestycji rocznie.

ISBnews, sek

