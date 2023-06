Oto sprzęt "Wagnera": Czołgi, wozy bojowe, systemy Pancyr

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn twierdzi, że w jego „marszu sprawiedliwości” na Moskwę uczestniczy 25 tys. lojalnych mu bojowników. Choć rzeczywista liczba jest prawdopodobnie mniejsza, to według źródeł agencji Reutera, w kolumnie jadącej na Moskwę jest ok. 5 tys. bojowników. Rosyjski prowojenny bloger Rybar szacuje natomiast, że w jej skład wchodzi „150-400 pojazdów”.

Jak podał Reuters opierając się o źródło „zbliżone do separatystycznego przywództwa w Doniecku”, choć armia Prigożyna liczy mniej niż ogłaszane przez niego 25 tys. bojowników, to ok. 5 tys. jest w Rostowie nad Donem, zaś drugie tyle jest w kolumnie, która zbliża się do Moskwy.

Kolumną dowodzić ma pułkownik Dmitrij Utkin, były oficer GRU, od którego pseudonimu - Wagner - grupa wzięła swoją nazwę. Utkin praktycznie nie pojawiał się publicznie niemal przez cały okres rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Liczby bojowników Wagnera niemal na pewno znacząco uszczupliły walki o Bachmut, na wschodzie Ukrainy, w których wagnerowcy odgrywali główną rolę. Biały Dom szacował w grudniu, że grupa dysponowała 50 tys. najemników, z czego 40 tys. stanowili byli więźniowie.

Choć nieznana jest liczba sprzętu, którym dysponują wagnerowcy, to znany rosyjski bloger prowojenny Rybar doniósł w jednym z wpisów na Telegramie, że w kolumnie jadącej na Moskwie jest „150-400” pojazdów, zarówno wojskowych, jak i zaimprowizowanych pojazdów technicznych.

Z materiałów zamieszczonych w sieci wynika, że wagnerowcy posiadają m.in. czołgi T-90 i T-80BW, bojowe wozy piechoty BMP-2 i BMP-3, pojazdy opancerzone Czekan i Z-STS, a także systemu obrony powietrznej Pancyr-S1 oraz przenośne zestawy przeciwlotnicze Igła.

PAP/ as/