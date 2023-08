Grupa Wagnera już się przygotowuje. Paszporty wymienione

Białoruskie MSW od miesiąca wystawia Wagnerowcom paszporty na zmienione nazwiska; może to mieć związek z przygotowaniem działań dywersyjnych, w tym ataków terrorystycznych - mówił w poniedziałek w Studiu PAP Zastępca Kierownika Zjednoczonego Gabinetu Tymczasowego Białorusi Paweł Łatuszka.

Według potwierdzonych przez nas informacji Wagnerowcy otrzymują białoruskie paszporty, prawdziwe dokumenty, ale oczywiście wystawione na inne imiona i nazwiska. Dlatego mogą przez przejścia graniczne po prostu przedostać się na terytorium Unii Europejskiej - mówił w poniedziałek w Studiu PAP były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka.

Białoruski opozycjonista powiedział, że w jego ocenie paszporty, które wystawia białoruskie MSW, mogą być przygotowywane w celu zorganizowania działań dywersyjnych, w tym ataków terrorystycznych. Dopytywany o skalę działania odpowiedział, że nie jest w stanie określić o ilu dokumentach mowa. Dodał, że według jego źródeł, paszporty wystawiane są od miesiąca.

Łatuszka zaznaczył, że z jego informacji wynika, że na Białorusi pozostało kilka tysięcy najemników z Grupy Wagnera. Ocenił, że Aleksandr Łukaszenka chciałby, aby pozostali oni w kraju, jednak „nie ma odpowiednich środków finansowych, by utrzymać większą grupę najemników Wagnera”. Dodał, że część z nich wyjedzie do Afryki, część podpisze kontrakty z rosyjskim MON-em, zrezygnuje ze służby lub pozostanie na Białorusi.

Kilkaset osób już podpisało kontrakty z Ministerstwem Obrony Białorusi, na pewno zostaną na terytorium kraju. Ewentualnie pozostaną w siłach operacji specjalnych sił zbrojnych Białorusi i mogą być dalej wykorzystywani do stworzenia problemów na granicy, również +współpracując+ z nielegalnymi migrantami, którzy każdego dnia atakują granice Polski, Litwy i Łotwy - powiedział Łatuszka.

W środę wieczorem rosyjska agencja transportu lotniczego Rosawiacja podała, że na pokładzie samolotu, który rozbił się w obwodzie twerskim na zachodzie Rosji, był szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn, jego „prawa ręka” Dmitrij Utkin ps. „Wagner” oraz osiem innych osób. Nie jest znana bezpośrednia przyczyna katastrofy. Pojawiły się spekulacje o zestrzeleniu maszyny przez obronę przeciwlotniczą, w tym przez jednostki rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) lub wybuchu na pokładzie.

W czerwcu doszło do buntu Prigożyna skierowanego przeciwko władzom w Moskwie. Najpierw najemnicy Grupy Wagnera zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, a następnie zaczęli marsz w kierunku Moskwy. Szef najemników Jewgienij Prigożyn, od dawna skonfliktowany z częścią rosyjskiego establishmentu wojskowego, dowodzącą inwazją na Ukrainę, domagał się „przywrócenia sprawiedliwości” w armii i odsunięcia od władzy ministra obrony Siergieja Szojgu. Tego samego dnia wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by „uniknąć rozlewu krwi”. Miało to być rezultatem układu białoruskiego autorytarnego lidera Aleksandra Łukaszenki z Prigożynem, zawartego w porozumieniu z Władimirem Putinem. Zgodnie z tymi uzgodnieniami najemnicy Grupy Wagnera mieliby przemieścić się na Białoruś.

pap, jb