Pierwszy Polski Kryptoznaczek cyfrowym hitem eksportowym!

Koniec ubiegłego i początek obecnego roku okazał się przełomowym momentem dla cyfrowej transformacji Poczty Polskiej. Spółka zaprezentowała nową usługę Q-Doręczeń, a w lutym dołączyła do nielicznego grona emitentów cyfrowych znaczków kolekcjonerskich, wprowadzając swój pierwszy Kryptoznaczek.

Kryptoznaczek to największy i najlepiej rozwijający się projekt NFT w Polsce autorstwa Poczty Polskiej – narodowego operatora pocztowego, firmy z 465-letnią tradycją. Na tle innych tego typu projektów wdrażanych przez zagranicznych operatorów pocztowych, rodzime cyfrowe walory wyróżniają się otwartością zastosowanego rozwiązania i interaktywnością z kolekcjonerami. Dzięki temu Poczcie Polskiej udało się zbudować zaangażowaną i zainteresowaną społeczność, która ma wpływ na życie i rozwój tej nowatorskiej inicjatywy. Narodowy operator pocztowy dzięki Kryptoznaczkowi dociera również do młodego pokolenia Polaków promując ważne postacie, wydarzenia i wynalazki, realizując w ten sposób misję edukacyjną – podobnie jak ma to miejsce w przypadku klasycznych emisji filatelistycznych. To projekt z ogromnym potencjałem, zaplanowany na długie lata, doskonale przygotowany pod względem technologicznym, z pionierskimi rozwiązaniami, niespotykanymi jeszcze wśród przedsiębiorstw z polskiego sektora publicznego.

Według aktualnych danych za pośrednictwem strony nft.poczta-polska.pl założono już ponad 850 kryptoklaserów służących do kolekcjonowania cyfrowych znaczków pocztowych. Użytkownicy tego serwisu mogą zbierać nie tylko polskie kryptoznaczki, lecz także wydawnictwa cyfrowe innych operatorów pocztowych. Obecnie w kryptoklaserach zgromadzono już ponad 6,6 tys. przedmiotów kolekcjonerskich.Na uwagę zasługuje również serwis dedykowany Polskiemu Kryptoznaczkowi na platformie społecznościowej Discord.

O zainteresowaniu cyfrowych kolekcjonerów projektem Poczty Polskiej świadczą najdobitniej liczby. Obecnie 1,5 tys. osób udziela się w temacie cyfrowego projektu Poczty Polskiej, a do newslettera Polskiego Kryptoznaczka dołączyło już ponad 6 tys. subskrybentów – zarówno z Polski, jak i z zagranicy!

O pierwszym Polskim Kryptoznaczku

Kryptoznaczki kategorii 1–4 to cyfrowe znaczki, które są wierną kopią znaczków papierowych. Token NFT (cyfrowa kopia) z unikalnym numerem identyfikacyjnym (ID) jest dostarczany w postaci papierowego portfela wraz ze znaczkiem fizycznym. Na uwagę zasługuje fakt, że wersja fizyczna Kryptoznaczków, w przeciwieństwie do innych tego typu wydawnictw, została wydrukowana na papierze znaczkowym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Cztery kategorie wersji fizycznej Kryptoznaczków wyróżniają się ciekawymi cechami i uszlachetnionym drukiem. Są tym samym cenną gratką dla tradycyjnych kolekcjonerów.

Warto również wspomnieć, że Kryptonaczek kategorii 5, wydany wyłącznie w formie cyfrowej, został zaprojektowany po raz pierwszy w historii Poczty Polskiej przez sztuczną inteligencję.

Kolekcja obejmuje również cyfrowe Talary Filatelistyczne będące specjalnym rodzajem tokenów, które umożliwiały preferencyjny zakup lub wymianę na wersję cyfrową Kryptoznaczka kategorii 5.

Tu warto podkreślić, że zarówno Talary Filatelistyczne, jak i wydania specjalne, np. walentynkowy token NFT, który został wyemitowany 14 lutego 2023 r., obecnie uzyskują bardzo wysokie ceny na rynku wtórnym. Zatem cyfrowa filatelistyka może być również formą inwestycji.

Kryptoznaczki kategorii 1–4 dostępne są w wybranych placówkach Poczty Polskiej oraz na stronie filatelistyka.poczta-polska.pl. Cyfrową wersję tych Kryptoznaczków można uaktywnić na stronie nft.poczta-polska.pl. Tam również można było nabyć Kryptoznaczki kategorii 5.

Jeszcze w tym roku zostanie zaprezentowana kolekcja Kryptoznaczka 2.0. Obecnie trwa konkurs na projekty graficzne tego wydania. Zaproponowany temat „Sztuka XXI wieku” daje szerokie pole do popisu dla artystów. Zwycięskie prace, które zostaną wybrane przez społeczność Polskiego Kryptoznaczka, zostaną wydrukowane na znaczkach tradycyjnych oraz Kryptoznaczkach w październiku 2023 r. Ponadto będą również wydane dwa inne, niskonakładowe tematy tj. „Odsiecz wiedeńska” oraz „Bitwa pod Chocimiem”. Emisjom będą towarzyszyć Talary Filatelistyczne.

Muzyczne kartki NFT „Pocztowe motywy”

W maju br. Poczta Polska, we współpracy z Polskim Radiem, wprowadziła na rynek unikalne Kryptopocztówki.

Do projektu każdej z nich wykorzystano motywy pocztowe należące do zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Graficzną oprawę uzupełniają fragmenty patriotycznych utworów Fryderyka Chopina, Mieczysława Karłowicza i Michała Kleofasa Ogińskiego. Muzyczne kartki NFT to pierwsze tego typu wydawnictwo na świecie dnastepne w limitowanej liczbie 4 tys. egzemplarzy. Wkrótce kolejne wydanie muzycznych Kryptopocztówek.

Cyfrową ofertę kierujemy zarówno do kolekcjonerów znaczków, jak i do osób, które dotychczas o filatelistyce słyszały z rodzinnych opowieści. Wydanie Kryptoznaczków traktujemy jednak głównie jako formę promocji filatelistyki wśród tych, którzy wybierają nowocześniejsze formy rozrywki. Rozszerzamy grono osób zainteresowanych filatelistyką. Otwieramy się na nowych klientów, którzy obserwują nowinki technologiczne i podążają za cyfrowymi trendami.

Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej