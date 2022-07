Obwarzanek krakowski ilustruje nowy znaczek Poczty Polskiej

Obwarzanek krakowski został uhonorowany znaczkiem pocztowym wyemitowanym przez Pocztę Polską. Znaczek stanowi kontynuację serii „Polskie produkty regionalne”, prezentującej rodzime wyroby spożywcze chronione unijnym certyfikatem

Jak podała Poczta Polska, znaczek z krakowskim przysmakiem zadebiutował w środę; jego wartość wynosi 8 zł, a nakład - 144 tys. sztuk. Autorką projektu jest Agnieszka Sancewicz.

Znaczek Obwarzanek krakowski stanowi kontynuację zapoczątkowanej niemal dekadę temu serii „Polskie produkty regionalne”. W kolejnych latach Poczta prezentowała i promowała w ten sposób różnorodne produkty i wyroby - cukiernicze, mięsne, owoce - z różnych części naszego kraju.

Jak wyjaśnił wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek, emisja jest promocją Polski i certyfikowanych polskich produktów regionalnych, zarejestrowanych i objętych ochroną przez Komisję Europejską, wpisanych na listę produktów „Chronione Oznaczenie Geograficzne” prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Cechą charakterystyczną serii jest drukowanie znaczków z zastosowaniem techniki suchego tłoczenia, dzięki czemu umieszczony na znaczku produkt sprawia wrażenie „trójwymiarowego”. Ponadto, nieodzownym elementem projektu jest logo certyfikatu „Chronione Oznaczenie Geograficzne”.

Rozpoczęty w 2013 roku cykl znaczków z produktami regionalnymi miał rozpowszechniać wiedzę o fantastycznych polskich wyrobach. Swoje zadanie spełnia doskonale, bo każdy ze znaczków tej serii jest oczekiwany z wielką niecierpliwością - ocenił wiceprezes.

Według niego do tej pory w tej serii uhonorowano m.in. truskawkę kaszubską, jabłko łąckie, ser koryciński, miód kurpiowski, rogal świętomarciński i czosnek galicyjski.

Obwarzanek krakowski, wytwarzany wyłącznie w stolicy Małopolski i najbliższej okolicy to wypiek przypominający pierścień, owal, rzadziej przybierający formę regularnego kółka, utworzony ze splotu ciasta z otworem w środku. Każdy taki wypiek ma inny kształt ze względu na ręczne obrabianie i formowanie ciasta. Obwarzanki krakowskie znane są od XIV wieku. Nazwa wypieku wywodzi się od sposobu jego produkcji – obwarzania, czyli obgotowywania ciasta.

Produkty regionalne to produkty wytwarzane tylko w niektórych regionach Unii Europejskiej, a ich nazwa i specyficzne metody wytwarzania są prawnie chronione. Do indywidualizacji produktów służą oznaczenia geograficzne - Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) i Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP). Wskazują one na pochodzenie produktów, z których słynie dany region. Istnieje jeszcze Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS) – w odróżnieniu od pozostałych oznaczeń produkt taki można wytwarzać na terenie całego kraju, pod warunkiem spełniania warunków specyfikacji. Rejestr tworzony jest w ramach europejskiej polityki jakości i ochrony wyjątkowych produktów regionalnych.

Małopolska jest krajowym liderem pod względem ilości produktów regionalnych, które zostały zarejestrowane przez Unię Europejską. 16 z 44 zarejestrowanych polskich produktów pochodzi właśnie z tego województwa.

Pierwszym polskim produktem, który otrzymał certyfikat UE, była pochodząca z Małopolski bryndza podhalańska. Następnie małopolscy producenci zarejestrowali kolejnych 15 produktów. Certyfikat Chroniona Nazwa Pochodzenia mają: bryndza podhalańska, oscypek, redykołka (rodzaj sera z mleka owczego), karp zatorski, fasola „Piękny Jaś”, miód spadziowy z Beskidu Wyspowego.

Certyfikat Chronione Oznaczenie Geograficzne posiada: jabłko łąckie, śliwka suska sechlońska (podsuszana i podwędzana śliwka z pestką), chleb prądnicki, obwarzanek krakowski, kiełbasa lisiecka, jagnięcina podhalańska, kiełbasa piaszczańska, czosnek galicyjski. Z kolei kiełbasa krakowska sucha staropolska posiada certyfikat Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

