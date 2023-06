Przewidzieć nieprzewidywane

Patrząc na polski sektor naftowo – paliwowy i zachowanie kluczowych graczy w tym obszarze, śmiało możemy stwierdzić, że w nowej postpandemicznej i wojennej sytuacji umieliśmy skutecznie przygotować się na nieprzewidziane zdarzenia

PERN, który zarządza w Polsce infrastrukturą w obszarze ropy naftowej i paliw, dzięki konsekwentnie realizowanym planom rozwoju sprawnie odpowiedział na geopolityczne zawirowania, zapewniając klientom możliwość ciągłości działania. Strategiczne inwestycje PERN w nowe zbiorniki na ropę i produkty naftowe oraz nowe rurociągi przesyłowe to dziś fundamenty bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Zeszły rok to bez wątpienia kluczowy okres dla polskiego i europejskiego rynku naftowo-paliwowego. PERN realizował swoją misję polegającą na zabezpieczeniu ciągłości dostaw ropy naftowej i paliw do Polski obok toczącej się u wschodnich granic wojny, która przemodelowała całe europejskie myślenie na temat bezpieczeństwa energetycznego, pewności pokładanej w rosyjskich dostawcach i konieczności gwałtownej reorientacji dostaw.

Gdy wiele doktryn gospodarczych w dziedzinie energii legło w gruzach, Polska – m.in. za sprawą PERN, udowodniła, że jest dobrze przygotowana na negatywne scenariusze. Inwestycje spółki w obszar ropy naftowej i paliw umożliwiły skuteczną odpowiedź na zmiany jakie narzuciła tocząca się w Ukrainie wojna.

Nowe zbiorniki na olej napędowy

Mimo tych niesprzyjających okoliczności, PERN koncentrował się na realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego państwa. W minionym roku spółka oddała do eksploatacji siedem nowych zbiorników na paliwa, co w istotny sposób wzmocniło niezależność energetyczną Polski.

Ruszyła także budowa kolejnych ośmiu zbiorników. Dzięki realizacji tej części projektu PERN jeszcze w tym roku dostarczy swoim klientom aż ćwierć miliona m³ nowych pojemności do magazynowania produktów naftowych.

To właśnie konieczność zapewnienia nieprzerwanych dostaw surowca do klientów i paliw na rynek w warunkach dużej niepewności geopolitycznej było jednym z większych wyzwań minionego roku. Chodzi zwłaszcza o zmieniającą się architekturę dostaw ropy naftowej do Polski, co wymagało od PERN dużej elastyczności i zwinności.

Dużą zmianą i wyzwaniem biznesowym dla polskich uczestników rynku naftowo – paliwowego była także zmiana kierunku dostaw paliw. Do wybuchy wojny w Ukrainie paliwa płynęły do Polski głównie ze Wschodu, a do Ukrainy – z Rosji i Białorusi. Od 24 lutego kierunek jest odwrotny – płyną z Polski na Ukrainę.

Wzmacniamy filary bezpieczeństwa

W dalszym ciągu będziemy koncentrowali się na umacnianiu bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez kolejne inwestycje. Chodzi o nowe projekty, takie jak min. rozbudowa Naftoportu o kolejne stanowisko do obsługi tankowców, by jeszcze efektywniej odpowiadać na potrzeby rynku, jak również nowe zbiorniki w hubie paliwowym w Dębogórzu, gdzie przypływają ładunki z olejem napędowym. Tam są rozładowywane i sukcesywnie ekspediowane na rynek. To właśnie w Dębogórzu planowana jest m.in. budowa trzech dodatkowych zbiorników, większych niż dotychczas, tym razem o pojemności 50 tys. metrów sześc. każdy – podkreślił Mirosław Skowron, prezes PERN.

Skuteczność działań PERN potwierdzają choćby wyniki Naftoportu, który w 2022 roku po raz kolejny zanotował rekordowe przeładunki. Obroty te jeszcze wzrosną w tym roku z uwagi na sankcje Unii Europejskie nałożone na Rosję.

Naftoport jest dziś oknem na świat, jeśli chodzi o dostawy ropy naftowej do Polski. To skuteczne narzędzie, które pozwala nam być niezależnymi od dostaw surowca z Rosji. Faktycznie, przed Spółką stoi teraz kluczowe zadanie polegające na tym, by w jak najkrótszym czasie wybudować kolejne stanowisko do obsługi tankowców, dzięki czemu wzrośnie nie tylko efektywność dostaw, ale i bezpieczeństwo energetyczne kraju. Naftoport podpisał już umowę na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na rozbudowie terminalu o nowe głębokowodne stanowisko przeładunków ropy naftowej i produktów naftowych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń.

To ważny kamień milowy na drodze do zwiększenia przepustowości Naftoportu, a tym samym wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Po rozbudowie, terminal Naftoport uzyska kolejne, szóste już stanowisko, w tym drugie przystosowane do przyjmowania wielkich zbiornikowców oceanicznych klasy VLCC.

Głównym celem inwestycji jest wzmocnienie pewności ciągłości operacyjnej oraz pełnej dostępności Naftoportu dla zgłaszanych dostaw surowcowych.

Poprawa bezpieczeństwa logistyki dostaw morskich

Jednym z kluczowych elementów infrastruktury w dostawach morskich, poza dostępnością Naftoportu i niezbędnych pojemności zbiornikowych, jest zwiększenie wydajności operacyjnej rurociągu pomorskiego, dzięki któremu ropa naftowa z morza dociera do rafinerii. PERN przetestował i potwierdził skuteczność środka zmniejszającego opory tzw. DRA (Drag Reducing Agent) w tłoczeniu ropy naftowej i zwiększenie możliwości przesyłowych tej magistrali nawet do 30%. Stosowanie DRA to nie tylko zapewnienie mechanizmów zwiększenia wydajności systemu, co jest kluczowe w sytuacji zakłóceń w logistyce dostaw surowca do rafinerii, ale również możliwość poprawy bezpieczeństwa pracy rurociągów poprzez większą kontrolę parametrów technologicznych tłoczeń.

PERN analizuje także kolejne projekty inwestycyjne, które ułatwią zarządzanie morskimi dostawami surowca. Spółka rozważa m.in. dalszą rozbudowę bazy surowcowej w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem oraz w Gdańsku. Firma jest także przygotowana do budowy drugiej nitki rurociągu pomorskiego, który dostarcza surowiec z morza do Polski i Niemiec. Ostateczna decyzja w tej sprawie zależeć będzie jednak od klientów spółki.

Rozbudowa kolei

PERN w dalszym ciągu będzie inwestował w infrastrukturę kolejową w Dębogórzu m.in. poprzez modernizację torów i stanowisk załadunkowych nalewni kolejowej, co umożliwi przemieszczanie cystern o większej ładowności i usprawni procesy logistyczne. PERN chce również rozbudować nalewnię kolejową o czwartą kabinę załadunkową, ze względu na zapotrzebowanie rynku. Działania te połączone z inwestycjami Portu w Gdyni, polegającymi na modernizacji Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych i pogłębieniu toru wodnego (obsługa większych tankowców) oraz z inwestycjami PKP związanymi z poprawą dostępu kolejowego do Portu w Gdyni, jak również bazy paliw w Dębogórzu, pozwolą na zwiększenie wolumenów produktów naftowych, które są przyjmowane w Dębogórzu i ekspediowanie ich w głąb kraju.