Nowa architektura dostaw ropy jest faktem

Osiągnęliśmy to wspólnie! Stuprocentowe dostawy ropy naftowej do Polski drogą morską stały się faktem. Dywersyfikacja w tym obszarze przyspieszyła i ostatecznie zakończyła się po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dziś polskie rafinerie kupują surowiec na całym świecie, kierując się ceną, jakością i pewnością dostaw. PERN, który od 2016 r. istotnie zwiększył swoje zdolności logistyczne w zakresie transportu i magazynowania surowca oraz paliw, wspiera klientów w tym zakresie - stwierdza Mirosław Skowron, prezes zarządu PERN SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

Rok 2022 to bez wątpienia kluczowy okres dla polskiego i europejskiego rynku naftowo-paliwowego.

PERN realizował misję polegającą na zabezpieczeniu ciągłości dostaw ropy naftowej i paliw do Polski obok toczącej się u wschodnich granic wojny, która przemodelowała całe europejskie myślenie na temat bezpieczeństwa energetycznego, pewności pokładanej w rosyjskich dostawcach i konieczności gwałtownej reorientacji dostaw. Okazało się, że wiele doktryn gospodarczych w dziedzinie energii legło w gruzach, a Polska m.in. za sprawą PERN udowodniła, że jest dobrze przygotowana na negatywne scenariusze. Inwestycje spółki w obszar ropy naftowej i paliw umożliwiły skuteczną odpowiedź na zmiany, które narzuciła tocząca się wojna w Ukrainie. Byliśmy przygotowani na zagrożenia w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego i wojna, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., nie wywróciła polskiego rynku naftowo-paliwowego, choć wymagała od wszystkich jego uczestników elastyczności, odważnych decyzji i szybkiego reagowania na dynamiczne zmiany otoczenia. Mimo tych niesprzyjających okoliczności PERN koncentrował się na realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Przyczyny zwycięstwa

Na odporność polskiego systemu naftowego złożyło się wiele czynników – przede wszystkim determinacja polskich władz, które po 2016 r. postawiły na dywersyfikację dostaw węglowodorów do Polski, a także skuteczne wdrożenie tego planu przez spółki sektora energetycznego. PERN również ma w tym swój udział. Naszą gotowość do działania w sytuacjach nadzwyczajnych zweryfikowaliśmy pomyślnie kilka lat przed wybuchem wojny, kiedy z powodzeniem poradziliśmy sobie bez dostaw ropy naftowej realizowanych rurociągiem Przyjaźń. Chodzi o sytuację z zanieczyszczeniem surowca płynącego z Rosji chlorkami organicznymi, niezwykle szkodliwymi dla wrażliwych systemów rafineryjnych. W 2019 r. wspólnie z klientami realizowaliśmy naszą misję jedynie w oparciu o dostawy morskie. Ten test wiele nas nauczył, ale też zintensyfikował nasze dążenia do uzyskania pełnej wolności energetycznej w obszarze ropy naftowej i paliw.

Filary bezpieczeństwa naftowego

Patrząc na sytuację w obszarze ropy naftowej, w ostatnich sześciu latach o blisko 1 mln m3 powiększyliśmy pojemności na surowiec, co istotnie ułatwia klientom dywersyfikowanie dostaw. Zbudowaliśmy aż 13 zbiorników; wszystkie u wybrzeża Bałtyku, bo to dostawy morskie dziś są kluczem do bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zbudowaliśmy Terminal Naftowy w Gdańsku, by następnie znacząco zwiększyć jego pojemności. O nowe zbiorniki na ropę wzbogaciła się też nasza baza surowcowa w Gdańsku.

W obszarze paliw pojemności wybudowane przez PERN zwiększyły się aż o blisko 0,6 mln m3. PERN wybudował w tym czasie 20 nowych zbiorników paliwowych. W 2023 r. do eksploatacji trafi kolejnych osiem zbiorników o pojemności 256 tys. m3 . Oddaliśmy także do eksploatacji prawie 100-kilometrowy odcinek rurociągu produktowego do Trzebini, wzmacniającego bezpieczeństwo energetyczne południa kraju.

Sytuacja w Ukrainie zmieniła wszystko

Dziś mamy taką sytuację, że 100 proc. dostaw ropy naftowej i paliw do Polski odbywa się z kierunków innych niż rosyjski, i jest to fundamentalna oraz trwała zmiana. Nasze działania koncentrujemy dziś na zapewnieniu maksymalnej skuteczności i efektywności odbioru surowca drogą morską – stąd szereg trwających i planowanych inwestycji.

Chodzi o nowe projekty, takie jak m.in. rozbudowa Naftoportu o kolejne stanowisko do obsługi tankowców, by jeszcze efektywniej odpowiadać na potrzeby rynku, a także nowe zbiorniki w hubie paliwowym w Dębogórzu, do którego przypływają ładunki z olejem napędowym. Tam są rozładowywane i sukcesywnie ekspediowane na rynek. To właśnie w Dębogórzu planowana jest m.in. budowa trzech dodatkowych zbiorników, większych niż dotychczas, tym razem o pojemności 50 tys. m3 każdy.

Skuteczność działań PERN potwierdzają choćby wyniki Naftoportu, który w 2022 r. po raz kolejny zanotował rekordowe przeładunki. Obroty w 2023 r. będą zdecydowanie wyższe. Naftoport jest dziś oknem na świat, jeśli chodzi o dostawy ropy naftowej do Polski. To skuteczne narzędzie, które pozwala nam być niezależnymi od dostaw surowca z Rosji.

Patrząc z perspektywy na wydarzenia z ostatnich lat, a w szczególności ostatnich kilkunastu miesięcy, mamy świadomość tego, jakie znaczenie ma posiadanie różnych opcji w zakresie dostaw ropy naftowej i paliw do kraju. Chyba nigdy wcześniej znaczenie bezpieczeństwa energetycznego nie było tak dogłębnie analizowane i dyskutowane. Polska oraz firmy z sektora naftowego udowodniły, że jako Polacy byliśmy mądrzy przed szkodą, bo przeszliśmy cało przez szalejący w Europie kryzys energetyczny. Tym szlakiem będziemy podążać w dalszym ciągu.

Mirosław Skowron prezes zarządu PERN SA

