PERN: Terminale paliwowe zwiększają przeładunki

W pierwszym kwartale tego roku należący do PERN terminal paliwowy w Dębogórzu przyjął prawie o połowę więcej paliwa niż w analogicznym okresie rok wcześniej, natomiast Naftoport z Grupy PERN poprawił wynik z ubiegłego roku o blisko 60 proc. - podała spółka we wtorek.

Informując we wtorek o wynikach przeładunków w terminalach przyjmujących paliwa i ropę naftową sprowadzane do Polski droga morską, PERN podkreślił, że „architektura dostaw” do naszego kraju zarówno surowca, jak produktów gotowych, „radykalnie zmieniła się” od agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Spółka zaznaczyła, że „dla nadmorskich terminali Grupy PERN oznacza to pracę na najwyższych obrotach”.

„W pierwszym kwartale 2023 r. terminal paliwowy PERN w Dębogórzu przyjął prawie o połowę więcej paliwa niż w analogicznym okresie 2022 r. Jeszcze lepsze wyniki zanotował Naftoport z Grupy PERN, który w tym czasie przeładował 8,7 mln ton ropy naftowej i paliw, poprawiając wynik z ubiegłego roku o blisko 60 proc.” - wyliczył PERN.

Spółka podała, że baza paliw w Dębogórzu w pierwszym kwartale tego roku przyjęła „aż 24 tankowce, co również oznacza 50 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r.”. Według danych podobnie wyglądają statystyki związane z wysyłką przyjętego z morza paliwa w głąb kraju za pośrednictwem kolei. „Dlatego PERN intensywnie rozwija swoją bazę magazynową w Dębogórzu i inwestuje w kolej” - podkreślono w informacji. Zapowiedziano ponadto, że jeszcze w tym roku zostaną tam oddane do użytku dwa zbiorniki o pojemności 32 tys. metrów sześc. każdy, w planach są natomiast dalsze trzy zbiorniki o pojemności 50 tys. m sześc. każdy.

PERN zadeklarował przy tym, iż „w dalszym ciągu będzie inwestował w infrastrukturę kolejową w Dębogórzu m.in. poprzez modernizację torów i stanowisk załadunkowych nalewni kolejowej, co umożliwi przemieszczanie cystern o większej ładowności i usprawni procesy logistyczne”. Spółka wspomniała również, że ze względu na zapotrzebowanie rynku chce rozbudować nalewnię kolejową o czwartą kabinę załadunkową.

„Działania te połączone z inwestycjami Portu w Gdyni, polegającymi na modernizacji Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych i pogłębieniu toru wodnego - obsługa większych tankowców oraz z inwestycjami PKP związanymi z poprawą dostępu kolejowego do Portu w Gdyni, jak również bazy paliw w Dębogórzu, pozwolą na zwiększenie wolumenów produktów naftowych, które są przyjmowane w Dębogórzu i ekspediowanie ich w głąb kraju” - wyjaśnił PERN.

Odnosząc się do wyników Naftoportu, który zajmuje się przeładunkiem głównie ropy naftowej, PERN wyliczył, że w pierwszym kwartale tego roku przyjęto tam i rozładowano o 30 proc. więcej tankowców niż w analogicznym okresie 2022 r. Tym samym, jak podano, Naftoport obsłużył 110 statków.

„Kiedy mówimy o naszych zdolnościach przeładunkowych w zakresie ropy naftowej, nie sposób nie wspomnieć także o roli naszej bazy surowcowej w Gdańsku i tamtejszym Terminalu Naftowym wraz ze stacjami pomp rurociągu pomorskiego w Pelplinie, Łasinie i Rypinie. Obiekty te umożliwiają elastyczny odbiór surowca z tankowców za pośrednictwem Naftoportu” - powiedział prezes PERN Paweł Stańczyk, cytowany w komunikacie spółki. Dodał, że dzięki rozbudowie, która była realizowana w ostatnich latach, nad Bałtykiem PERN posiada obecnie około 2 mln m sześć pojemności.

Spółka przypomniała, że w pierwszym kwartale tego roku należący do jej grupy kapitałowej Naftoport podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na rozbudowie terminalu o nowe stanowisko przeładunków ropy naftowej i produktów naftowych oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych zezwoleń. „To ważny kamień milowy na drodze do zwiększenia przepustowości Naftoportu, a tym samym wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa” - ocenił PERN.

Według spółki po rozbudowie terminal Naftoport uzyska kolejne, szóste już stanowisko, w tym drugie przystosowane do przyjmowania wielkich zbiornikowców oceanicznych klasy VLCC. „Głównym celem inwestycji jest wzmocnienie ciągłości operacyjnej oraz pełnej dostępności Naftoportu dla zgłaszanych dostaw surowcowych” - zaznaczył PERN.

PERN z siedzibą w Płocku to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz bazami ropy naftowej i paliw gotowych. Według PERN spółka dysponuje obecnie 19 bazami paliwowymi w całym kraju, których potencjał wynosi ok. 2,4 mln metrów sześc. produktów naftowych, oraz czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m sześć.

Od kilku lat PERN realizuje sukcesywnie Program Megainwestycji, którego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. W ramach tych strategicznych przedsięwzięć prowadzona jest m.in. rozbudowa i modernizacja baz paliw, a także projekty obejmujące bazy ropy naftowej i infrastrukturę rurociągową. W styczniu spółka zakończyła budowę magistrali produktowej z bazy w Boronowie do terminala PKN Orlen w Trzebini, która zapewnia obecnie wzmocnienie dostaw paliw do województw: małopolskiego i śląskiego.

W styczniu br. PERN zapowiedział, że w tym roku przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł.

PAP/kp