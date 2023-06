Min. Błaszczak: Eurokorpus to element naszego bezpieczeństwa

Eurokorpus jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie obecne i przyszłe wyzwania - zapewnił gen. broni Jarosław Gromadziński, który w czwartek w Strasburgu objął dowództwo tej struktury. Eurokorpus to ważny element europejskiego bezpieczeństwa, a jego rola jest tym bardziej istotna w obecnej sytuacji, gdy Europa musi być zjednoczona przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę - oświadczył szef MON Mariusz Błaszczak podczas uroczystości.

Eurokorpus jest bardzo ważnym elementem naszego bezpieczeństwa; to dowództwo, stan jego gotowości, zdolność do odpowiedzi jest istotne dla odpierania zagrożeń ze wszystkich kierunków strategicznych, z którymi mogą się mierzyć inne kraje - zaznaczył Błaszczak.

Szef MON zwrócił uwagę na szczególną rolę Eurokorpusu, który działa w ramach misji i operacji zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej.

Jak ostrzegł, dziś Europa stoi jednak przed bardziej złożonymi i wielowymiarowymi wyzwaniami.

Na wschodzie mamy do czynienia z prowadzoną na pełną skalę rosyjską inwazją na Ukrainę, atakami hybrydowymi na granice, niepewną sytuacją na południu i w Afryce, co prowadzi do ogromnej fali migracji; ale to wszystko nas wzmocniło i doprowadziło do jeszcze wyższego poziomu współpracy państw NATO i UE - wyliczał nowy dowódca Eurokorpusu.