Nowe pieniądze na dofinansowanie kultury i turystyki historycznej

Od 1 sierpnia do 29 września będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 400 mln zł. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza szczegóły

Resort ogłosił w poniedziałek pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sektorze kultury, a także w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój instytucji kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego.

PP, za który – jak pokolenie – jesteśmy odpowiedzialni. Wspaniały polski dorobek kulturalny ze swoimi świadectwami materialnymi stanowi o tym, kim jesteśmy. Środki z polskiej części funduszy europejskich pomagają ocalić przed zniszczeniem wiele cennych i zabytkowych miejsc – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. – Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko wspiera wyjątkowe obiekty: pomniki historii czy też miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sektor kultury otrzymał rekordowy budżet w wysokości prawie 600 mln EUR. Jest to najwyższa kwota dla tego sektora od momentu wejścia Polski do struktur Wspólnoty. Dziś ogłosiliśmy pierwszy nabór w programie i jestem przekonany, że w kolejnych latach będziemy świadkami kolejnych ważnych i potrzebnych działań w całym kraju, które przyczynią się do utrwalania i promowania polskiej kultury, historii, tradycji - dodaje.