Najpiękniejsze na świecie. Polskie muzeum z nagrodą!

Muzeum Historii Polski zostało uznane za jedno z najpiękniejszych muzeów świata w międzynarodowym konkursie Prix Versailles. Tę prestiżową nagrodę architektoniczną w tym roku po raz pierwszy przyznano także w kategorii muzea.

Werdykt co roku ogłaszany jest w paryskiej siedzibie UNESCO. Nagroda Wersalska to jedno z ważnych wyróżnień w dziedzinie architektury i designu - informuje MHP w komunikacie.

Szczególne walory architektoniczne

W jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu w kategorii muzea polska placówka została doceniona za szczególne walory architektoniczne.

„Gmach Muzeum Historii Polski to nie tylko miejsce, w którym opowiadamy o dziejach państwa i narodu. To dzieło samo w sobie, budynek pełen przemyślanych znaczeń. Jego fasada nawiązuje do kolejnych warstw naszej historii: od czasów najdawniejszych do współczesności” - piszą autorzy tekstu zamieszczonego na stronie MHP.

Powierzchnia budynku wynosi 44 tys. m kw. / autor: Mat. Prasowe/A. Cioch/MHP

Siedziba Muzeum Historii Polski została zaprojektowana przez warszawską pracownię architektoniczną WXCA. Gmach na warszawskiej Cytadeli został otwarty we wrześniu 2023 r.

Wiele funkcji w jednym miejscu

Składa się z sześciu poziomów: dwóch podziemnych oraz czterech naziemnych. Jego powierzchnia wynosi 44 tys. m kw.

Główne wejście zostało usytuowane od strony placu Gwardii, nieopodal nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego. Wygląd tej przestrzeni nie jest jednak przypadkowy, ponieważ - jak tłumaczy MHP - układ budynków oraz placu został tak zaplanowany przez architektów, aby odzwierciedlał układ koszar Gwardii Koronnej z końca XVIII w.

Nic w tej przestrzeni nie jest przypadkowe / autor: Mat. prasowe/A. Cioch/MHP

Gmach MHP jest wielofunkcyjny. Oprócz przestrzeni wystawienniczych, konserwatorskich oraz magazynów, są tu sale dydaktyczne i warsztatowe, a także czytelnia i biblioteka oraz biura muzeum.

W budynku znajdują się również audytorium mogące pomieścić blisko 580 widzów oraz sala kinowo-teatralna na 140 osób. Łącznie z kilkoma mniejszymi pomieszczeniami tworzą one atrakcyjne centrum konferencyjne.

Siedmiu wspaniałych

Muzeum Historii Polski to jedno z siedmiu nowo otwartych lub otwartych ponownie muzeów z całego świata uznanych przez jury konkursu Prix Versailles za najpiękniejsze.

Muzeum składa się z sześciu poziomów / autor: Mat. Prasowe/A. Cioch/MHP

Wśród laureatów są również Muzeum Sztuki A4 w chińskim Chengdu, Muzeum Pamięci o Trzęsieniu Ziemi w Smritivan w Bhuj w Indiach, Muzeum Oman Poprzez Wieki (Oman Ascross Ages), Het Loo zwany holenderskim Wersalem, japońskie Muzeum Sztuki Simose w Hiroszimie oraz Wielkie Muzeum Egipskie w Gizie.

pap/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ależ tąpnęło! Szokujący spadek produkcji przemysłowej

Brytyjski bank się zwija z Polski. 1600 osób na bruk

Gigantyczne długi: 33 tys. zł na firmę wykończeniową

Chińskie platformy zakupowe niczym tsunami