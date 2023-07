Cena gazu w górę

Gaz ziemny na europejskim rynku zdrożał do 34,24 euro za MWh.

We wtorek po godz. 10.10 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na sierpień zdrożał o 0,93 proc., do 34,24 euro za MWh, a w kontraktach na wrzesień jego cena wzrosła o 0,44 proc., do 35,38 euro za MWh.

W poniedziałek na zamknięciu gaz ziemny w kontraktach na sierpień kosztował 33,92 euro za MWh, a w kontraktach wrześniowych - 35,22 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

Czytaj także: Wakacje w Chorwacji: Polscy policjanci pomagają turystom na wybrzeżu Adriatyku

(PAP)/gr