Rynek usług szkoleniowych w Polsce

Rynek szkoleniowy ostatnimi laty został odmieniony na skutek pandemii, która wymusiła niejako konieczność zmiany strategii. Większość firm szkoleniowych aby przetrwać przeniosła się do Internetu ze swoją ofertą szkoleniową i tam świadczyła swoje usługi.

Globalna sytuacja zmieniła trendy w zakresie szkoleń. Jak wynika z raportu „Rynek szkoleniowy w czasach niepewności” przygotowanego przez firmę Altkom Akademii główne obszary szkoleń w organizacjach to zarządzanie projektami, zarządzanie zespołem, umiejętności miękkie, cyberbezpieczeństwo.

Pracownicy uczestniczą w bardzo różnorodnych ścieżkach rozwojowych. Nieco bardziej popularne są obszary związane z umiejętnościami miękkimi - największy odsetek osób wskazało obszar związany z zarządzaniem projektami (51%), następnie z zarządzaniem zespołem (43%) oraz obszar związany z umiejętnościami miękkimi (41%). Zaraz potem jednak uczestnicy wybierali obszar cyberbezpieczeństwo (35%), MS Office (34%), podaje raport Altkom

Badanie pokazuje, że zmienia się również podejście lidera, przywódcy w zespole. Już od dawna nie jest ono związane wyłącznie z delegowaniem zadań i przekazywaniem poleceń. Aktualnie ważne jest by menager był blisko swojego pracownika, potrafił go zrozumieć, a nawet wesprzeć w trudnych sytuacjach. Dlatego też szkolenia dotyczące zarządzania zespołem oraz umiejętności komunikacji w zespole stanowią sporą część ofert szkoleniowych dostępnych na rynku.

Podczas pandemii wprowadzono pracę zdalną, która wymusiła na pracownikach obowiązek posiadania umiejętności związanych z obsługą komputera oraz narzędzi niezbędnych do wykonywania swojej pracy. Wobec tego ważnym krokiem stały się szkolenia z oprogramowania MS Office czy systemu Microsoft pozwalające na pracę w miejscu zamieszkania.

Jesteśmy świadkami rewolucji cyfrowej, na każdym kroku zbierane i przetwarzane są dane o nas, o naszym życiu czy o czynnościach które wykonuje podczas dnia. Do skutecznego zarządzania zbieranymi danymi niezbędne są odpowiednie predyspozycje. Zakłada się, że w najbliższych latach tematyka szkoleń będzie obejmowała bazy danych, chmury obliczeniowe czy zarządzanie projektami IT.

Sukces na rynku szkoleń determinowany jest elastycznością oraz tempem reakcji na zachodzące zmiany. Podczas pandemii najmniejsze straty poniosły firmy, które błyskawicznie przeniosły swoją ofertę do sieci. Jak się okazało zmniejszyły one koszty związane z organizacją stacjonarnego szkolenia oraz ułatwiły one łatwy dostęp z domu do swojej bazy szkoleniowej.

Sytuacja na zachodzie Europy wskazuje, że firmy tam funkcjonujące nadal zainteresowane są rozwojem zawodowym pracowników, dlatego też tworzą rozbudowane programy szkoleniowe, zatrudniają mentorów, którzy mają zachęcić przyszłych kandydatów do podjęcia pracy oraz zadbać o tych, którzy już są zatrudnieni.

jb