Wojna na rynku walutowym. Światowy kryzys tylko o krok!

Na wojnie walutowej nie bierze się jeńców. Dolar traci monopol na stabilność, Chiny, Indie i Rosja kupują złoto w tempie niespotykanym od lat. Na rynku robi się coraz bardziej nerwowo.

„Jesteśmy świadkami powtórki sytuacji z końca 2007 r., tuż przed wybuchem światowego kryzysu finansowego”, pisze na X Wojciech Balcerzak, analityk specjalizujący się w analizie OSINT, czyli w białym wywiadzie. Pod tym lakonicznym wpisie zamieścił tabelę z notowaniami złota, srebra, platyny palladu, miedzi, ropy i gazu.

Chwilę potem pojawił się kolejny wpis Balcerzaka, w którym opisuje, jak wygląda nowoczesna wojna walutowa. Jej główni gracze to złoto, dolar i indeks zmienności VIX, zwany także indeksem strachu. Toczy się między nimi twarda gra, ale nie jest to zwykła gra rynkowa. - To systemowy eksperyment finansowy, twierdzi Balcerzak.

Indeks strachu pod kontrolą

Zjawisko nie jest zwyczajnie rynkowe, ponieważ zmienność, wyrażana przez VIX, została - jak twierdzi analityk - “wyłączona”. Od 2023 roku indeks VIX pozostaje nienaturalnie niski, mimo gwałtownych ruchów na innych aktywach.

W klasycznej teorii rynkowej tak nie powinno być — kiedy złoto eksploduje, a dolar traci, zmienność (VIX) powinna rosnąć. Ale nie rośnie.

To nie jest przypadek, tylko efekt tłumienia zmienności przez algorytmy i interwencje rynkowe oparte na instrumentach pochodnych - pisze Balcerzak.

Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że - po pierwsze - amerykański rynek długu musi pozostać „stabilny”, by deficyt mógł być dalej finansowany. Po drugie - żeby to osiągnąć, VIX nie może wzrosnąć, bo wyższa zmienność oznaczałaby wyższe stopy, większy koszt obsługi długu i ucieczkę z obligacji w twarde aktywa — jak złoto.

Jak wyjaśnia dalej Balcerzak, VIX to nie tylko wskaźnik strachu. W obecnym systemie finansowym to narzędzie kontroli narracji o stabilności dolara. Dopóki VIX pozostaje nisko, dolar wygląda na „bezpieczną przystań”. Ale ten spokój jest sztuczny — utrzymywany przez instrumenty pochodne, repo i operacje płynnościowe Fedu.

Tłumienie VIX to de facto obrona dolara

Złoto mówi prawdę

Prawdziwą zmienność, ukrytą za indeksami, pokazuje natomiast złoto, które od końca 2022 roku oderwało się od klasycznych relacji. Stosunek złota do indeksu dolara rośnie w tempie niewidzianym od 50 lat (na wykresie linia od połowy tego roku jest niemal pionowa), co oznacza jedno — realna wartość dolara spada.

W praktyce oznacza to, że złoto zaczęło „rozszyfrowywać” manipulację na VIX, pokazując prawdziwe napięcie w systemie walutowym, twierdzi Balcerzak.

Nowy paradygmat

Analityk prześledził dane OSINT, np. wypowiedzi chińskich i rosyjskich urzędników gospodarczych, dane SWIFT, umowy clearingowe (określające warunki rozliczeń wzajemnych zobowiązań finansowych i handlowych) między państwami wchodzącymi w skład ugrupowania BRICS (należy do niego Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA, Egipt, Etiopia, Indonezja, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska).

Według niego, trend jest wyraźny: kraje BRICS systematycznie odchodzą od dolara, rozwijają alternatywne mechanizmy rozliczeń (yuan, rupia, złoto), a jednocześnie akumulują złoto w tempie najwyższym od 1967 roku. Chiny, Indie i Rosja to dziś najwięksi nabywcy kruszcu.

Analityk uważa, że to nie przypadek, bo złoto jest bezpośrednim narzędziem w wojnie walutowej, bronią przeciwko „sterowanej stabilności” indeksu VIX i dominacji dolara. System walutowy przesuwa się ku nowemu, multipolarnemu paradygmatowi, w którym dolar traci monopol na stabilność.

Stanisław Koczot

