Oferta specjalna dla służb mundurowych

Marka 4F przygotowała specjalną akcję zniżkową dla funkcjonariuszy służb mundurowych - „Elite dla służb”. Od 1 października 2025 roku mogą oni w aplikacji mobilnej dołączyć do najwyższego poziomu programu lojalnościowego 4F Team Elite.

Akcja została stworzona z myślą o wszystkich osobach, które każdego dnia dbają o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Dzięki niej przedstawiciele m.in. Policji, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogą korzystać ze wszystkich benefitów najwyższego poziomu programu 4F Team.

„Jako polska marka chcemy realnie wspierać tych, którzy stoją na straży bezpieczeństwa Polek i Polaków. Ich codzienna służba zasługuje na uznanie i wdzięczność, dlatego przygotowaliśmy dla nich wyjątkową ofertę w ramach programu 4F Team - mówi Igor Klaja, założyciel i CEO OTCF S.A., właściciela marki 4F. - Wierzymy, że sport, aktywność i codzienny ruch są bliskie również przedstawicielom służb mundurowych, dlatego chcemy być dla nich partnerem” - dodaje.

Aby skorzystać z akcji, funkcjonariusz lub funkcjonariuszka musi być członkiem programu lojalnościowego 4F Team w aplikacji mobilnej 4F. Następnie należy w aplikacji wejść w swój profil (ikona w prawym dolnym rogu ekranu), przewinąć ekran w dół pod kalendarz, wybrać sekcję „Możliwe do zdobycia” i kliknąć „Elite dla służb”. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza, który umożliwia aktywację oferty. Po pozytywnej weryfikacji uczestnik otrzymuje status 4F Team Elite oraz kartę lojalnościową w aplikacji.

Korzyści wynikające z dołączenia do programu w aplikacji mobilnej to m.in.: stały rabat na zakupy, kupony wartościowe przy określonym poziomie zakupów, darmowa dostawa czy dostęp do specjalnych promocji i wiele innych benefitów.

Z oferty mogą skorzystać przedstawiciele wszystkich polskich służb mundurowych, m.in. Policji, Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojsk Obrony Terytorialnej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Miejskiej i Gminnej, Żandarmerii Wojskowej oraz wielu innych formacji.

Materiały prasowe 4F

