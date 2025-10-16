Dobre wieści z JSW: bogate złoże w eksploatacji!

Jastrzębska Spółka Węglowa rozpoczęła eksploatację partii „A” w kopalni Budryk, której zasoby szacowane są na ponad 5,7 mln ton wysokiej jakości węgla koksowego, podała spółka. Pierwsza ściana (A-1) właśnie została uruchomiona. Jej zasoby wynoszą ponad 260 tys. ton węgla.

„Uruchomienie eksploatacji w nowej partii w kopalni Budryk, to bardzo ważny moment, nie tylko dla kopalni Budryk, ale dla całej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zasoby udostępnione w samym tylko pokładzie 405/1 partii ‘A’ wynoszą ponad 5,7 mln ton wysokiej jakości węgla koksowego. W dalszej perspektywie, planujemy także wydobycie z pokładu 405/2. Udostępnienie tej partii złoża pozwoli na znaczne wydłużenie żywotności kopalni” - powiedział wiceprezes JSW ds. technicznych i operacyjnych Adam Rozmus, cytowany w komunikacie.

Nowa ściana ma ma długość 170 metrów, wybieg prawie 400 m, a miąższość sięga ponad trzech metrów.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

