Podwyżki podatków to nie naprawa finansów publicznych

We wspierającej ze wszystkich sił rząd Tuska telewizji TVN24, minister finansów Andrzej Domański wygłosił wręcz szokujące stwierdzenie, że „naprawa finansów publicznych to podwyżki podatków” – pisze ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Przypomnijmy, że projektowi ustawy budżetowej na 2026 rok, towarzyszą projekty ustaw o podwyżkach niektórych podatków, podatku dochodowego dla banków, ale także podatku akcyzowego na alkohol i papierosy, tzw. podatku cukrowego oraz podatku od wygranych – wskazuje dr Zbigniew Kuźmiuk na portalu wPolityce.pl.

Podwyżki podatków miałby przynieść do budżetu około 11 mld zł dodatkowych wpływów tylko w 2026 roku, przy czym obciążenia banków podwyżką stawki ich CIT aż 11pp, miałoby dać dodatkowe wpływy w wysokości 6,5 mld zł. Stwierdzenie ministra finansów, że podnosząc podatki w zaprezentowany wyżej sposób, zapewnia naprawę finansów publicznych, nie wytrzymuje krytyki, zwłaszcza że minister Domański wyraźnie nie radzi sobie ze zbieraniem podatków obecnie obowiązujących.

Otóż spodziewając się weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie proponowanych w ustawach okołobudżetowych podwyżkach podatków, stwierdził, że będzie to utrudnianie naprawy finansów publicznych. Ba, zdaniem ministra Domańskiego to utrudnianie naprawy finansów publicznych przez prezydenta Nawrockiego przez blokowanie podwyżki podatków, to jednocześnie utrudnianie modernizacji polskiej armii. Próbując oskarżać prezydenta Nawrockiego o blokadę modernizacji sił zbrojnych, minister Domański próbuje maskować swoje winy w tym zakresie, a przecież nie wydatkowanie w 2024 roku ok 20 mld zł , a w tym roku ok. 30 mld zł z FWSZ, to w pełni jego „zasługa” - podkreśla autor.

