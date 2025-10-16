Rewelacyjna sesja we Francji i w Polsce

Kontrakty futures nie sugerują jednoznacznie kierunku na otwarciu w Europie i USA, przebieg sesji będzie zapewne uzależniony od napływających informacji. Po publikacji komentarza raport poda TSMC, co będzie zapewne najważniejszym punktem dnia.

Środowa sesja w Europie była bardzo nietypowa – po pozytywnym otwarciu zdecydowana większość rynków europejskich osuwała się przez cały dzień, by finalnie zamknąć się niewielkimi minusami. IBEX stracił 0,1 proc., DAX 0,23 proc., FTSE100 0,30 proc., FTSE MiB 0,40 proc.. Bardzo znaczącym wyjątkiem było francuskie CAC40, które zyskało 1,99 proc., pozwalając również na wzrost Stoxx 600 o 0,57 proc. dzięki rewelacyjnie przyjętym wynikom LVMH. Gigant dóbr luksusowych wzrósł o 12,22 proc. i wrócił na drugie miejsce najcenniejszych spółek w Europie po tym jak niespodziewanie powrócił do dodatnich dynamik sprzedaży, zarówno na poziomie globalnym, jak i na szczególnie obserwowanym rynku chińskim. Poza nim o 7,35 proc. drożał Hermes, o 3,14 proc. L’Oreal. Bardzo ciepło, choć w nieco innej skali, został przyjęty także raport ASML, które drożało o 3,12 proc.. Silnie spadały przede wszystkim spółki zbrojeniowe – Rheinmetall o 5,09 proc., Saab o 4,91 proc., Thales o 3,18 proc., BAE o 2,74 proc.

Dzień był doskonały także dla warszawskiej giełdy – WIG20 wzrósł o 2,01 proc., mWIG40 o 2,25 proc., sWIG80 o 0,67 proc., obroty sięgnęły 2,35 mld zł. Wydaje się, że zgodnie z naszą tezą inwestycyjną na 4Q zaczynamy obserwować powrót napływów z zagranicy, motorami ruchu były najpłynniejsze spółki – Orlen (+2,54 proc.), PKO (+2,95 proc.) i KGHM (+2,15 proc.). Na plusie zamykały się wszystkie komponenty głównego indeksu poza CCC (-2,03 proc.), najsilniej drożały Kruk (+4,76 proc.) oraz Kęty (+4,26 proc.). W drugim szeregu błyszało Asseco (+6,53 proc.) oraz energetyka – Tauron drożał o 7,40 proc., a Enea o 5,18 proc.

S&P500 wzrosło wczoraj o 0,40 proc., a NASDAQ o 0,66 proc. po dość nerwowej sesji, która rozpoczęła się świetnie, ale na moment nabrała spadkowego charakteru. Finalnie wyraźnie rosła tylko technologia (+0,73 proc.), przeceniały się głównie spółki materiałowe (-0,49 proc.) i przemysłowe (-0,47 proc.). W czołówce głównego indeksu najlepiej wyglądały Alphabet (+2,27 proc.), Broadcom (+2,09 proc.) i Eli Lilly (+1,75 proc.), ale bohaterem dnia było AMD (+9,40 proc.), które po umowie z OpenAI jest wspierane kolejnymi podwyżkami rekomendacji, a teraz także kolejną umową, tym razem z Oracle, które ogłosiło, że zamierza wdrożyć 50 tys. układów Instinct MI450 w swoich centrach danych.

Giełdy na świecie z uwagą śledzą kolejne deklaracje padające w sprawie napięcia amerykańsko-chińskiego, wciąż jednak ewidentnie nie dowierzając tezie, którą forsowało m.in. WSJ, iż Pekin mógłby próbować wywrzeć presję na USA poprzez niezakończenie negocjacji przed początkiem listopada i oczekując aż rynek wzmocni jego pozycję negocjacyjną. Tymczasowo większe znaczenie mają kolejne zakłady o to jak dobry sezon wyników za 3Q okaże się dla technologii, a jedynym sygnałem obaw jest nieustający marsz kruszców w górę. Złoto od początku tygodnia zyskało już 5 proc., srebro niemal 6 proc.

W godzinach porannych w Azji dość wyraźnie traci Hong Kong (-0,7 proc.), ale większość pozostałych giełd zyskuje, najsilniej Kospi (+2,2 proc.), któremu przewodzi lokalny bohater ostatnich tygodni, SK Hynix (+7,5 proc.), a także Nikkei (+1,1 proc.). Beneficjentem doniesień o zbliżającej się umowie z USA pozostają Indie, ale słowa prezydenta Trumpa o zgodzie premiera Modiego na rezygnację z importu rosyjskiej ropy pozostają niepotwierdzone i bardzo wątpliwe. Kontrakty futures nie sugerują jednoznacznie kierunku na otwarciu w Europie i USA, przebieg sesji będzie zapewne uzależniony od napływających informacji. Po publikacji komentarza raport poda TSMC, co będzie zapewne najważniejszym punktem dnia.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

