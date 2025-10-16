NBP pokazał obraz inflacji w Polsce. Co widać?

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła we wrześniu - w porównaniu z zeszłym rokiem - 3,2 proc., zgodnie z konsensusem rynkowym. Ten wskaźnik wzrostu cen uznawany jest przez analityków za bardziej miarodajny niż tzw. inflacja konsumencka.

Inflacja bazowa, którą regularnie co miesiąc oblicza Narodowy Bank Polski (najnowsze dane bank centralny opublikował dzisiaj), obejmuje też kilka innych kategorii: inflację po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa), która we wrześniu wyniosła 2,5 proc. (tyle samo miesiąc wcześniej), po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych (3,7 proc., 3,8 proc. w sierpniu), oraz tzw. 15-proc. średnią obciętą, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice (2,9 proc. we wrześniu i 3 proc. w sierpniu).

Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii była taka sama jak w sierpniu, a w ujęciu miesiąc do miesiąca wyniosła 0,2 proc., podobnie jak miesiąc wcześniej.

Dlaczego NBP wylicza inflację bazową?

Inflacja bazowa jest szczególnie przydatna z punktu widzenia banku centralnego. Jak pisze NBP w swojej „Metodyce obliczania miar inflacji bazowej publikowanych przez Narodowy Bank Polski”, ilustruje ona m.in. tendencje zmian cen tych towarów i usług konsumpcyjnych, które w mniejszym stopniu podlegają wahaniom periodycznym, sezonowym oraz powstałym na skutek szoków podażowych, mającym najczęściej charakter przejściowy. Miary inflacji bazowej charakteryzują się na ogół mniejszą zmiennością w czasie niż wskaźnik inflacji konsumenckiej CPI.

Szczególnie wrażliwe na wewnętrzne i zewnętrzne szoki podażowe są ceny żywności i napojów bezalkoholowych oraz energii, stąd ich wyłączenie pozwala uzyskać bardziej stabilny obraz procesów inflacyjnych dokonujących się w Polsce.

W 2025 r. – jak informuje NBP w swojej „Metodyce” - udział cen żywności i energii wynosi 42,4 proc. koszyka CPI (pierwsza kategoria ma 25,9-proc. udział, a druga – 16,6-proc.).

Inflacja konsumencka we wrześniu, według GUS, wyniosła 2,9 proc. w relacji rok do roku.

Jak poinformował NBP w związku z publikacją dzisiejszych danych, „wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje”.

Stanisław Koczot

