Minister Motyka na froncie walki z … dezinformacją

Były przewodniczący Forum Młodych Ludowców i rzecznik PSL, który pod koniec 2023 roku awansował na podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a dwa miesiące temu został Ministrem Energii, ma nowy cel. Jest nim edukowanie Polaków o tym, jak wspaniała jest transformacja energetyczna i odnawialne źródła energii. Całą prawdę o tych kwestiach społeczeństwo zacznie poznawać już za dwa-trzy tygodnie nie tylko na portalu resortu, ale także w wielu innych mediach.

Powód jest prosty – walka z dezinformacją. Określenie to w ostatnich latach kojarzy się szczególnie z fałszywymi informacjami celowo podawanymi przez rosyjskie źródła i powielanymi przez działających pod przykrywką internetowych trolli. Najwyraźniej jednak Miłosz Motyka uznał, że szkodzą one także … budowaniu odnawialnych źródeł w naszym kraju czyli na przykład wiatraków lub farm słonecznych. Jego zdaniem „fałszywe informacje mogą spowalniać lub blokować inwestycje, a w konsekwencji szkodzić Polsce” i stanowią „zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju”.

Zapowiadając w ostatni piątek start kampanii, minister stwierdził nawet, że w niektórych mediach jest wręcz „zalew dezinformacji”. Nie podał konkretnych przykładów, więc nie wiemy, ani które portale, ani jakie informacje piętnowały. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że minister za fałszywe może uznawać te opinie i informacje, które mają zwyczajnie negatywny wydźwięk na temat OZE jak i transformacji energetycznej. W tym kontekście może się okazać, że nawet oficjalne dane pokazujące gwałtowny, nawet 50-krotny wzrost cen energii latem (z 30 zł w południe do 1,5 tys. zł za 1 MWh zł za MWh w godzinach wieczornych) po tym, jak przestają pracować panele słoneczne, ocierają się dezinformację. Tak samo informacje o negatywnym oddziaływaniu wiatraków, przeciwko budowie których protestują mieszkańcy różnych gmin. Nie można wykluczyć, że za fake news minister uzna na przykład informacje o tym, że na odnawialnych źródłach nie da się zbudować bezpieczeństwa energetycznego, bo zwyczajnie zależą od pogody i gdy nie wieje wiatr i nie świeci słońce trzeba mieć stabilne bloki węglowe, gazowe lub elektrownie jądrowe.

Pozostaje mieć nadzieję, że w ramach kampanii na stronie ministerstwa i w portalach przeczytamy nie tylko o tym, że OZE i polska transformacja to „wielka szansa” i „skok cywilizacyjny” ale też o tym, że póki co nie oznaczają niskich rachunków i wiążą się z gigantycznymi wydatkami. Skoro sam rząd w oficjalnym dokumencie, jakim jest Krajowy Plan w dziedzinie Klimatu i Energii, wyliczył nakłady na minimum 727 miliardów złotych w latach 2031-35 a w ambitnym scenariuszu – na ponad bilion złotych, a w kolejnej pięciolatce (do 2040 roku) - na 951 mld zł a nawet 1,19 biliona złotych.

Planowana przez Miłosza Motykę kampania wpisuje się w szerszy – ogólnounijny – plan władz w Brukseli walki z dezinformacją o Zielonym Ładzie, choć w ostatnim czasie może nieco mniej o tym słychać. Poza tym „praca nad narzędziami do walki z fake newsami i dezinformacją klimatyczną kwestionującą politykę energetyczną i klimatyczną UE” była wysoko na liście polskich priorytetów podczas trwającej w pierwszym półroczu prezydencji Polski w UE.

Zaznaczamy, jakiekolwiek skojarzenia łączące „walkę z dezinformacją klimatyczną” ze słusznie minioną epoką PRL-u i obowiązującą wówczas urzędową cenzurą, są nieuprawnione.

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nadprodukcja ziemniaków, rolnicy błagają o pomoc

Ustawiony przetarg w Gdańsku? W tle rodzina premiera

Jest pomysł na JSW: przyszłość w branży zbrojeniowej?

»»Wyższy CIT dla banków coraz bliżej! – oglądaj Wiadomości Gospodarcze w telewizji wPolsce24