Sezon wynikowy otwarty. Banki pokazują siłę

Wtorkowa sesja przyniosła na europejskich parkietach mieszane nastroje. Optymizm widoczny był w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii – IBEX 35 umocnił się o 0,29 proc., a FTSE 100 o 0,10 proc. Największy pesymizm wykazali inwestorzy na niemieckim DAX-ie, który w trakcie sesji osłabił się o 0,62 proc. Silnie traciły: Continental (-4,30 proc.), Brenntag (-3,25 proc.) oraz Siemens (-3,15 proc.). Przeważającą podaż na początku notowań zaobserwowano w Szwajcarii, która – mimo próby odbicia – zakończyła dzień pod kreską, tracąc 0,40 proc.. Najważniejszy paneuropejski indeks, STOXX 600, zakończył wtorek spadkiem o 0,37 proc.. Zniżki obserwowano również we Włoszech (FTSE MIB: -0,22 proc.) oraz we Francji (CAC 40: -0,18 proc.).

Nastroje w Warszawie były jednoznacznie negatywne – doszło do wyprzedaży na wszystkich głównych indeksach. Najmocniej tracił indeks małych spółek sWIG80, który osłabił się o 1,40 proc. Wyjątkowo mocno ciążył Polimex-Mostostal, którego kurs – m.in. w reakcji na rozczarowującą konferencję premiera – spadł aż o 12,73 proc.. Wszystko to miało miejsce przy rekordowych obrotach. Indeks szerokiego rynku WIG w trakcie sesji przecenił się o 1,11 proc. Między innymi za sprawą słabego zachowania spółek takich jak JSW (-8,79 proc.), Polsat (-3,84 proc.) oraz Synektik (-3,08 proc.), osłabił się również indeks średnich spółek mWIG40, który stracił 1,10 proc.. Najpopularniejszy indeks, WIG20, zakończył wtorkowy handel spadkiem o 1,08 proc.. Wśród najsłabszych komponentów znalazły się: PGE (-5,53 proc.), KGHM (-3,12 proc.) oraz LPP (-3,05 proc.).

Za oceanem nastroje były zakłócane przez odnowione napięcia handlowe między USA a Chinami oraz rozpoczęcie sezonu wynikowego – szczególnie publikacje, jak się okazało, dobrych wyników banków z Wall Street. Pomimo tego, że indeks szerokiego rynku S&P 500, głównie za sprawą słabej końcówki, zakończył dzień pod kreską, tracąc 0,16 proc., aż 8 z 11 sektorów wchodzących w jego skład zamknęło sesję na plusie. Najlepiej wypadł sektor dóbr konsumpcyjnych podstawowych, który wzrósł o 1,72 proc.. Po stronie spadków znalazł się natomiast sektor technologiczny – głównie za sprawą dużych spółek półprzewodnikowych, takich jak NVIDIA (-4,41 proc.) czy Broadcom (-3,52 proc.). Technologiczny Nasdaq osłabił się łącznie o 0,69 proc.. Wzrosty obserwowano natomiast na indeksach Russell 2000 (+1,38 proc.) oraz Dow Jones (+0,44 proc.).

Środowy poranek przynosi dobre nastroje na rynkach azjatyckich, gdzie zyskują wszystkie główne indeksy. Na półtorej godziny przed rozpoczęciem notowań w Europie największym wygranym okazuje się japoński Nikkei 225, który zdążył umocnić się o 1,70 proc.. Przewaga popytu widoczna jest również na Hang Seng, który zdaje się wyhamowywać spadki obserwowane w październiku (+1,45 proc.). Wzrosty notujemy także w Szanghaju (+0,49 proc.) oraz na indyjskim Sensexie (+0,57 proc.).

Na wczorajszej konferencji w Filadelfii Jerome Powell zasugerował, że mimo braku nowych danych makroekonomicznych Fed może zdecydować się na obniżkę stóp procentowych pod koniec października, co naturalnie przełożyło się na osłabienie dolara. Na nowych szczytach znalazło się złoto, które testuje poziom 4200 dolarów za uncję. Wyniki finansowe zaprezentowane wczoraj przez banki okazały się lepsze od prognoz analityków – zarówno pod względem zysków, jak i zysków na akcję. Dziś swoje raporty opublikują m.in. Bank of America, ASML oraz Morgan Stanley. Kontrakty futures na amerykańskie i europejskie indeksy świecą na zielono, wskazując na potencjalnie pozytywne otwarcie sesji.

Michał Poleszczuk, Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion

